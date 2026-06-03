Cuándo será seguro comer papas picantes que poseen colorante Rojo 3 con potencial cancerígeno

Un hombre examina cuidadosamente papas picantes con una lupa, en medio de la preocupación por el colorante Rojo 3 y su potencial cancerígeno, buscando claridad sobre la seguridad de estos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría de Salud Federal determinó el retiro inmediato del colorante Rojo 3 de la lista oficial de aditivos permitidos en alimentos en México, medida que afecta directamente a productos como papas picantes, gelatinas y golosinas.

La decisión obedece a que estudios recientes en manos de Cofepris señalan que la población mexicana, sobre todo en el mercado infantil, duplica la ingesta diaria admisible de este químico, superando los márgenes de seguridad establecidos en evaluaciones toxicológicas internacionales.

PUBLICIDAD

Las papas picantes deben eliminar el colorante Rojo 3 antes de mayo de 2028

El anuncio publicado por la autoridad sanitaria en el Diario Oficial de la Federación establece un plazo de 24 meses para que la industria alimentaria mexicana elimine la eritrosina —también conocida como Rojo 3— de todos sus productos.

Este aditivo se utiliza para dar un tono rojo brillante a botanas, dulces, gelatinas y otros productos ultraprocesados de alto consumo entre los menores.

La COFEPRIS detectó que el colorante Rojo 3 se encuentra en polvos para gelatinas, flanes, caramelos suaves, gomitas y en ciertas gamas de papas y frituras con recubrimientos rojos. Desde este 3 de junio de 2026, las empresas tienen hasta mayo de 2028 para reformular sus botanas y agotar inventarios existentes.

PUBLICIDAD

Las papas picantes deben eliminar el colorante Rojo 3 antes de mayo de 2028 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Riesgos asociados: tumores tiroideos y problemas neuroconductuales

El veto a la eritrosina responde a evidencia sobre riesgos para la salud. Las autoridades mexicanas citaron estudios internacionales que asocian el consumo de Rojo 3 con el desarrollo de tumores tiroideos en animales, así como vínculos con hiperactividad y problemas neuroconductuales en menores.

Organizaciones civiles como El Poder del Consumidor habían advertido previamente sobre el potencial cancerígeno de este y otros colorantes artificiales.

La ingesta diaria de Rojo 3 en México supera los límites recomendados, especialmente en productos dirigidos al público infantil. La decisión de prohibición aplica el principio precautorio al detectarse que la población está expuesta a niveles de riesgo.

PUBLICIDAD

Botanas y papas picantes sin colorante Rojo 3 en mayo del 2028

Mientras la industria alimentaria adapta sus fórmulas, la Secretaría de Salud y la COFEPRIS recomiendan a los consumidores revisar cuidadosamente el etiquetado de los productos. Los términos que identifican la presencia del colorante son Rojo 3, Eritrosina o FD&C Red 3 en la lista de ingredientes.

Las botanas y papas picantes que aún contienen el aditivo podrán permanecer en el mercado hasta agotarse los inventarios previos a la reforma. Este periodo de transición puede durar hasta mayo de 2028. Cofepris instruye a la población a limitar el consumo, especialmente en niñas y niños, y a buscar alternativas que no incluyan el colorante.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)

Productos afectados y alcance de la prohibición

La eliminación del Rojo 3 afecta la producción de helados, leches saborizadas, cereales, ciertos productos de panificación y un amplio rango de dulces y botanas dirigidas a menores. El veto aplica a todo el territorio mexicano y obliga a la industria a desarrollar alternativas de coloración seguras para la salud pública.

La medida, respaldada por datos oficiales, establece que a partir de mayo de 2028 ninguna botana, incluidas las papas picantes, podrá contener eritrosina ni comercializarse si utiliza este aditivo. La vigilancia del cumplimiento queda a cargo de COFEPRIS, que podrá sancionar a empresas que incumplan con la normativa.

PUBLICIDAD