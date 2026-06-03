México

Secretaría de Cultura rechaza censura contra el arqueólogo Eduardo Matos, tras denunciar problemas en el INAH

El arqueólogo cuestionó recortes, decisiones oficiales y el trato al patrimonio cultural

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Quién es Eduardo Matos Moctezuma, el arqueólogo mexicano ganador del Premio Princesa de Asturias
La Secretaría de Cultura niega haber intentado censurar al arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma en una mesa académica del INAH. | FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, rechazó que desde la institución que representa se haya intentado censurar la participación del arqueólogo emérito Eduardo Matos Moctezuma en una mesa académica del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La polémica surgió luego de que el diario Reforma reportara acusaciones por parte de investigadores sobre un presunto intento de las autoridades culturales para silenciar la mesa en la que participó el académico.

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Estas fricciones se derivaron de las fuertes críticas que Matos Moctezuma emitió el pasado lunes 1 de junio durante el Seminario Patrimonio Cultural: Antropología, Historia y Legislación. En dicho espacio, el investigador denunció el desinterés gubernamental hacia la cultura y advirtió sobre la existencia de problemas estructurales en el INAH, decisiones cuestionables de sus funcionarios y negligencia en la protección del patrimonio.

Durante su intervención, Matos señaló que, desde 2018, dependencias clave como el INAH, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Academia Mexicana de la Historia han sufrido considerables recortes presupuestales.

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Tren Maya se prepara para el impacto del Huracán Beryl
Vale recordar que gran parte de su infraestructura está en zona donde será el impacto del huracán. (Facebook Tren Maya)

Subrayó que, mientras estas instituciones eran debilitadas, el gobierno priorizó proyectos federales como el Tren Maya, ignorando las advertencias sobre los daños ambientales y arqueológicos.

Además, el arqueólogo recordó la destrucción sistemática de piezas en la zona de Teotihuacán y advirtió que los recientes apoyos a sitios arqueológicos y museos son meramente temporales, motivados por eventos internacionales como la próxima Copa Mundial de Futbol, y probablemente desaparecerán una vez que estos concluyan.

Ante el presunto intento de silenciar el evento, Matos reprobó que las autoridades quisieran controlar los espacios académicos. En declaraciones recabadas por Reforma, el investigador sentenció: “Cuando se empieza a ejercer este tipo de, ¿cómo llamarlo?, coerción, lo que se está quitando claramente es la libertad de investigación, de crítica y de pensamiento".

Captura de pantalla de un tuit de Claudia Curiel de Icaza mostrando un documento oficial de la Secretaría de Cultura sobre libertad de expresión y negando censura
La Secretaría de Cultura de México, a través de un comunicado compartido en redes sociales por su titular Claudia Curiel de Icaza, reafirma la libertad de expresión y desmiente intentos de censura hacia el Dr. Eduardo Matos Moctezuma. (X @ccurieldeicaza)

En respuesta a estas acusaciones, Claudia Curiel publicó un comunicado en su cuenta oficial de ‘X’ para desmentir los señalamientos: “El Gobierno de México aclara que en ningún momento existió instrucción alguna para cancelar, impedir o censurar su intervención”.

La Secretaría de Cultura sostuvo que es un espacio que respeta plenamente la libertad de expresión, de pensamiento, de investigación y de cátedra, ratificando además su respeto hacia el arqueólogo ganador del Premio Princesa de Asturias.

“Quizá en ocasiones no haya coincidencia ideológica, pero nunca se cerrarán espacios ni se darán instrucciones”, concluyó la dependencia gubernamental, recordando que este tipo de prácticas de coerción eran comunes únicamente en administraciones pasadas.

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