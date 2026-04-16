Naasón Joaquín García: reprograman audiencia sobre el caso del líder de la La Luz del Mundo

Aplazan audiencia clave del caso Naasón Joaquín García por falta de acceso al expediente.

La audiencia en la que se definiría el rumbo del caso contra Naasón Joaquín García fue aplazada para el próximo 27 de abril, luego de que las denunciantes argumentaran no haber tenido acceso al expediente completo elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El juez federal determinó reprogramar la diligencia, considerada clave para decidir si se reactiva la investigación en México.

Aplazan audiencia del caso La Luz del Mundo por falta de acceso al expediente

El juez de control Juan José Rodríguez Velarde, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, suspendió la audiencia tras apenas media hora de sesión.

La decisión se tomó después de que las víctimas señalaran que no contaban con la información necesaria para analizar los argumentos que llevaron a la FGR a no ejercer acción penal.

Aplazan audiencia clave del caso Naasón Joaquín García en Jalisco. (Al Seib/Los Angeles Times vía AP, Pool, Archivo)

La nueva fecha permitirá a las partes revisar el expediente completo y preparar sus posiciones ante una resolución que podría cambiar el curso del caso en territorio mexicano.

FGR busca reabrir investigación contra Naasón Joaquín

La audiencia forma parte de un proceso impulsado por la propia FGR, ahora encabezada por Ernestina Godoy, quien ha manifestado su intención de reabrir el caso tras acercamientos con las víctimas.

De acuerdo con autoridades federales, la fiscalía apoya la solicitud para que un juez revoque la determinación previa de no ejercer acción penal, tomada en 2025 durante la gestión anterior.

En caso de que esto ocurra, se reactivaría la investigación en México.

Gobierno federal respalda revisión del caso

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el tema fue abordado en el gabinete de seguridad.

Claudia Sheinbaum confirma que el caso Naasón Joaquín fue abordado en el gabinete de seguridad. Foto: Saúl lópez Escorcia/Presidencia

Señaló que la actual titular de la FGR ha acompañado a las víctimas en su búsqueda de una nueva audiencia.

La mandataria explicó que la decisión final dependerá del Poder Judicial, que deberá determinar si existen elementos suficientes para revocar el cierre del caso y permitir que continúe la investigación.

Un juez decidirá si se revoca el no ejercicio de la acción penal

El punto central de la audiencia es definir si se mantiene o se revoca la resolución de la FGR emitida en junio del año pasado, cuando se determinó no proceder penalmente contra el líder religioso en México.

Las víctimas impugnaron dicha decisión, lo que derivó en este proceso judicial. Si el juez falla a su favor, la fiscalía podrá retomar las indagatorias, lo que abriría la puerta a nuevas acciones legales.

Acusaciones y proceso internacional contra el líder religioso

El caso de La Luz del Mundo ha generado controversia tanto en México como en Estados Unidos. Su líder, Naasón Joaquín, permanece preso en ese país tras ser condenado por delitos relacionados con abuso sexual de menores.

Persisten las acusaciones contra Naasón Joaquín García por abuso sexual de menores. (Fuente)

Además, enfrenta señalamientos adicionales por presuntos delitos como trata de personas y delincuencia organizada, lo que ha intensificado el escrutinio internacional sobre la organización religiosa con sede en Guadalajara.

Reacciones de víctimas y críticas por posible impunidad

El cierre previo de la investigación en México generó inconformidad entre las víctimas, quienes han señalado que la decisión representó un acto de impunidad.

Diversos colectivos han insistido en la necesidad de garantizar acceso a la justicia y evitar la revictimización.

Con la posible reapertura del caso, las víctimas ven una nueva oportunidad para que sus denuncias sean revisadas a profundidad por las autoridades mexicanas.

Víctimas alertan sobre posible impunidad en el caso Naasón Joaquín García. Foto: EFE

Lo que ocurrió alrededor de la audiencia y el proceso

La sesión judicial se desarrolló de forma breve, con una duración aproximada de media hora antes de ser suspendida

Las denunciantes solicitaron más tiempo para revisar los documentos clave del expediente

Autoridades federales han sostenido reuniones recientes para abordar el caso dentro del gabinete de seguridad

El desenlace de la próxima audiencia será determinante para definir si el caso de La Luz del Mundo se reactiva en México o permanece cerrado, en medio de presiones de víctimas y autoridades por esclarecer los hechos.