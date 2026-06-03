Rescatan jaguar cachorro en Zitácuaro: detienen a mujer que lo transportaba sin permisos en una camioneta

La Fiscalía de Michoacán detuvo a Itzamar V., de 33 años, tras encontrar al animal dentro de una transportadora en su camioneta. Crédito: Especial

La Fiscalía de Michoacán rescató un jaguar cachorro en Zitácuaro tras interceptar a una mujer que lo transportaba en el interior de una camioneta, sin contar con ningún permiso que acreditara la tenencia legal del animal.

La conductora, identificada como Itzamar V., de 33 años, fue detenida en flagrancia la tarde de ayer sobre la calle Tzintzuntzan, en la colonia La Mangana. Los agentes de la Policía de Investigación la vieron salir de un inmueble en una Volkswagen Tiguan gris y, al realizar una inspección visual del vehículo, hallaron al felino dentro de una transportadora.

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Al solicitarle la documentación que acreditara la posesión legal del animal, la mujer admitió no tener permisos. A raíz de ello, la mujer quedó puesta a disposición del Ministerio Público junto con el vehículo y el ejemplar.

Origen de la investigación

La operación no fue fortuita. Personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro actuó en el marco de una carpeta de investigación abierta por el delito de maltrato animal y posibles conductas contra la biodiversidad, activada a partir de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la presunta posesión ilegal de felinos cachorros en dicho domicilio.

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La Fiscalía de Michoacán detuvo a Itzamar V., de 33 años, tras encontrar al animal dentro de una transportadora en su camioneta. Crédito: Especial

Tras el hallazgo, el jaguar quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para garantizar su protección y una valoración especializada.

Segundo rescate en la misma semana

El mismo martes, en una acción coordinada en el municipio de Ecuandureo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) rescató un tigre de bengala cachorro, lo que convirtió la jornada en una doble intervención contra el tráfico ilegal de fauna silvestre.

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Cabe mencionar que estas acciones forman parte de la política institucional impulsada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, orientada a fortalecer la protección de los seres sintientes, combatir delitos ambientales y actuar con firmeza ante conductas que atenten contra especies protegidas o en peligro.

Cocodrilos hallados en la Ciudad de México

El rescate de fauna silvestre no se limitó a Michoacán. En la Ciudad de México, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió una cría de cocodrilo de 15 centímetros hallada en instalaciones de Protección Civil en la alcaldía Tlalpan, en el cruce de Prolongación Viaducto Tlalpan y Acoxpa.

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La Brigada de Vigilancia Animal trasladó al reptil a sus instalaciones para su valoración médica y resguardo. Crédito: SSC-CDMX

Fue el segundo hallazgo de la especie en la capital en menos de una semana. Días antes, personal de la alcaldía Coyoacán extrajo otro ejemplar de una coladera en la unidad habitacional CTM VII Culhuacán, un operativo que requirió trabajos de remoción especializada.

Ambas crías quedaron bajo resguardo veterinario. Las autoridades no han informado sobre el origen de los reptiles ni abierto investigaciones para determinar cómo llegaron a esos puntos de la ciudad.

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