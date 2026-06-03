Expresiones locales mexicanas que todo extranjero debe conocer para el Mundial 2026

México será uno de los países que alberge el Mundial 2026 (Créditos: Jesús Beltrán)

Una oleada de aficionados internacionales se prepara para desembarcar en México de cara al Mundial 2026 que compartirá la sede con Estados Unidos y Canadá. El evento deportivo, que promete atraer a miles de visitantes de todo el mundo, plantea un desafío adicional: la adaptación a las costumbres y al lenguaje local.

El fenómeno de los “mexicanismos”, expresiones típicas del español que se habla en México, se perfila como uno de los aspectos más llamativos para quienes lleguen desde el extranjero. Estas palabras y giros idiomáticos, anclados en la vida cotidiana, forman parte esencial de la comunicación en territorio mexicano.

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La Ciudad de México concentrará la atención del mundo entero con el partido inaugural del Mundial 2026 entre mexicanos y sudafricanos. (Composición Raúl A. González/Infobae México)

Expresiones locales mexicanas que los extranjeros deben saber para el Mundial 2026

Para quienes se preguntan cómo pueden los extranjeros integrarse mejor durante la Copa Mundial en México, la respuesta está en el lenguaje: familiarizarse con los mexicanismos hará que la experiencia sea más cercana y auténtica. Desde saludos informales hasta frases para pedir ayuda, estas expresiones se escuchan en cualquier rincón del país y pueden ser la llave para romper el hielo.

Aunque ciertas expresiones propias de México gozan de gran popularidad y suelen aparecer en series o programas de televisión mexicanos, hay frases tan particulares y exclusivas de este país que requieren una definición precisa para ser comprendidas y evitar quedarse con la duda o pensando “pero qué onda”.

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El Estadio Azteca de la Ciudad de México rebosa de aficionados y banderas mexicanas gigantes, mientras jugadores calientan en el campo bajo el logo dorado de FIFA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expresiones locales de México que deben conocer extranjeros en el Mundial

Órale: Mexicanismo sumamente popular y versátil, que expresa entusiasmo, sorpresa o acuerdo, actuando como un equivalente de “ok” o “vale”. ¿Qué tranza?: Saludo coloquial que se utiliza para preguntar por el estado de alguien, similar a “¿cómo estás?”. Me late: Forma de manifestar interés o entusiasmo por algo que apetece hacer. Este/a muñeco/a cambia de aparador: Expresión utilizada en tono de broma para indicar que alguien está por irse o dejar un sitio. ¡Qué chido!: Exclamación que muestra aprobación, satisfacción o agrado ante algo. Estar cañón: Frase que señala que una situación es complicada o difícil de resolver; en España, describe a una persona atractiva físicamente. Sin Yolanda, Maricarmen: Manera de pedirle a alguien que no llore ni se queje. Chingón: Palabra que resalta la calidad, belleza o buen desempeño de algo o alguien. Me puse a tirar la hueva: Expresión que significa haberse dedicado a descansar o a no hacer nada. Si ya sábanas, ¿para qué cobijas?: Pregunta retórica equivalente a “si ya sabes, para qué preguntas”. ¿Qué onda?: Saludo recurrente para preguntar “¿qué pasa?” o “¿cómo estás?”. Ándale: Invitación directa para que alguien se apure o actúe de inmediato. No hay pedo: Se emplea para indicar que no existe ningún problema. Esta noche cena Pancho: Frase que anuncia o anticipa una cita romántica en la que se presupone que habrá relaciones sexuales. Güey/Wey: Es una forma de dirigirse a una persona con “cariño”, su sinónimo podría ser amigo.

Portada del "Diccionario de Mexicanismos. propíos y compartidos" (Planeta / 2023).

“Mexicanismos”: sugerencia clave para disfrutar el Mundial 2026

Los expertos en turismo sugieren que el aprendizaje básico de estos términos facilitará la estancia de los visitantes, permitiéndoles integrarse y comprender mejor la dinámica social local. El Mundial 2026 no solo será una fiesta futbolística, sino también un intercambio cultural donde el idioma jugará un papel fundamental.

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En suma, el dominio de los mexicanismos será una herramienta clave para quienes busquen aprovechar al máximo su visita durante el evento. Más allá del fútbol, México ofrecerá a sus visitantes la oportunidad de sumergirse en una cultura vibrante, donde cada palabra cuenta.