Grupos ‘Hormo’ en México: alertan sobre chats donde adolescentes intercambian fotos íntimas

Coectivos advierten sobre los grupos de chat 'Hormo'. | Jesús Áviles

En los últimos años se ha advertido sobre el uso desmedido de las redes sociales por parte de las y los adolescentes, no solo ante las consecuencias que podría haber para la salud física y mental, sino también entorno al ciberacoso, que puede derivar en delitos de extorsión, pornografía infantil, incluso trata de personas.

Pese a ello, se han detectado grupos en redes sociales donde menores de edad, principalmente mujeres adolescentes, intercambian fotos íntimas.

El colectivo DLR, dedicado a combatir la violencia digital en México, alertó que desde hace meses en el país se han popularizado los grupos ‘Hormo’, también llamados “hormonales”, que operan en Whatsapp.

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De acuerdo con la organización, las adolescentes envían fotos íntimas de ellas, algunas usando la función de una sola vista, al creer que por esta herramienta es las protege de que sus imágenes se utilicen para algún delito. No obstante, la organización indicó que esto no es seguro.

“Tu hija podría estar participando en un grupo hormo. Desde hace unos meses se han popularizado los grupos hormo o también llamados hormonales. Aquí muchas adolescentes comparten fotos íntimas, algunas por medio de una sola vista, que no es un método seguro”, explica el colectivo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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En la misma publicación, señaló que algunos adultos utilizan la red social TikTok para atraer a las menores de edad y registrarlas en estos chats, con el objetivo de obtener sus fotos y sus datos personales.

Advirtió que los datos personales de las víctimas los usan para amenazarlas, acosarlas y hasta extorsionarlas, sin descartar que puedan derivar en otros delitos.

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“También detectamos adultos que utilizan cuentas de TikTok para atraer a muchas niñas. Las atraen a estos grupos de WhatsApp y así es como logran obtener tanto sus fotos como sus datos personales.

“Una vez que tienen estos datos, realizan amenazas, acoso, sextorsión, entre otros tipos de violencia”, agregó.

La organziación hizo un llamado a que los padres y madres de familia revisen la manera en que sus hijos usan el internet y las redes sociales en todos sus dispositivos.

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Asimismo, pidió que se les explique sobre los riesgos de compartir información personal, así como de los delitos a los que pueden estar expuestas.

“Cuida la navegación de tus hijos, revisa lo que hacen con sus dispositivos. Ellas no podrán ver los riesgos si no saben a lo que pueden estar expuestas”, concluyó.

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Víctimas de pornografía infantil en México

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), de enero a abril de 2026 se registraron 19 casos de menores de edad que fueron víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, a nivel nacional.

En el ese mismo periodo, se reportaron 84 víctimas de pornografía infantil, 15 de secuestro y 75 de extorsión y tentativa de extorsión, con base a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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Avanzan reformas para proteger a niños, niñas y adolescentes en internet

En abril pasado, la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer la protección de menores en entornos digitales.

El dictamen, avalado por unanimidad con 18 votos a favor, integra 32 iniciativas de diversos partidos y responde al aumento de riesgos como el ciberacoso y la violencia digital.

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Las reformas buscan prevenir el daño psicológico, emocional y social causado por medios digitales e inteligencia artificial, así como garantizar la seguridad de los datos personales y la identidad digital de los menores. Se incorporan definiciones de violencia digital y ciberacoso, y se refuerzan mecanismos como el consentimiento parental para el uso de datos y obligaciones específicas para plataformas digitales que distribuyen contenido.

Legisladores de PAN, Morena, PRI y PVEM coinciden en la urgencia de adaptar el marco legal para responder a los retos actuales y proteger a la niñez mexicana. Además, se acuerda impulsar un parlamento infantil para fomentar la participación de niñas, niños y adolescentes en el trabajo legislativo. Las reformas reflejan consenso político y un esfuerzo coordinado para salvaguardar los derechos de la infancia frente a los desafíos del entorno digital.

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Adultos usan identidades falsas y videojuegos para acosar sexualmente a menores en internet: UNAM

María Santos Becerril Pérez, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM, advierte que adultos con identidades falsas contactan a menores en redes sociales y videojuegos para acosarlos sexualmente.

Explicó que mediante engaños, se ganan la confianza de los menores y obtienen información confidencial y señaló que los pederastas simulan ser de la misma edad, usan fotos de jóvenes o personajes populares y explotan la falta de afecto y atención en el entorno familiar.

Mencionó que aprovechan momentos de vulnerabilidad de los menores para llevar la relación a la intimidad emocional y obtener fotografías personales. Posteriormente, recurren a amenazas y extorsión, llegando a pedir contenido más explícito o dinero, e incluso buscan encuentros presenciales. Las víctimas suelen aislarse, ocultar sus dispositivos, y presentan insomnio y ansiedad.

Becerril Pérez señala que, aunque las plataformas deberían ofrecer más controles, la principal responsabilidad recae en padres y tutores, quienes suelen dejar a los menores con dispositivos sin supervisión ni diálogo sobre riesgos.

Recomienda, en caso de detectar grooming, no cancelar las cuentas, sino acudir a la policía cibernética para proteger y acompañar a las víctimas y rastrear a los agresores.