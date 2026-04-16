Detienen a dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa tras ataque a balazos en bar “La Perla” de Tapachula

Los detenidos fueron identificados como Lenin N, de 30 años, y Laura N, de 35 años. Crédito: SSP Chiapas

Dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa identificados como Lenin “N” y Laura “N” fueron detenidos en Tapachula luego de que autoridades estatales les decomisaran ilícitos y los relacionaran con el ataque a balazos en el bar “La Perla”.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas informó que la aprehensión derivó de una acción coordinada tras una serie de operativos de prevención y vigilancia en la zona centro del municipio.

Durante el patrullaje en la calle 5ª Sur de la colonia Centro, la policía detectó a las dos personas en una motocicleta Hero 160 con placas 50HJV5, vehículo que coincidía con reportes previos de actividades delictivas en la zona.

Motocicleta en la que viajaban los dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa. Crédito: Ayuntamiento de Tapachula

La actitud evasiva de los tripulantes motivó una inspección en la que se aseguraron 38 dosis de una sustancia con características de cristal, además de un arma corta tipo Beretta 92FS calibre 9 mm con cargador y cuatro cartuchos útiles, según datos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

Uno de los detenidos, vinculado al ataque en “La Perla”

La dependencia estatal reveló que Lenin “N” fue identificado como presunto participante en los hechos registrados en el establecimiento “La Perla” la madrugada del pasado 15 de marzo, donde se reportó un ataque a balazos con el objetivo de intimidar a comercios de Tapachula.

El establecimiento se encuentra en el exterior de la plaza Cafeto. Crédito: Google Maps

Tanto Lenin “N” como Laura “N” refirieron pertenecer al Cártel de Sinaloa durante su detención, de acuerdo con los reportes oficiales.

El ataque en el bar dejó como saldo una mujer herida, la cual tendría más de 50 años y sería originaria de Cuba.

La intervención involucró a elementos de la Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina y la Policía Municipal y el C5 de Chiapas.

El operativo formó parte de una estrategia de inteligencia y coordinación interinstitucional para frenar hechos violentos y delitos contra la salud.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía

Las autoridades pusieron a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa a los dos detenidos y los objetos asegurados para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

El gobierno municipal de Tapachula reiteró que los trabajos de investigación apuntan a que el ataque en el bar tenía como finalidad generar intimidación en establecimientos comerciales de la ciudad, por lo que podría tratarse se un caso de extorsión en la entidad fronteriza.

De acuerdo con los reportes oficiales, las dos personas detenidas enfrentarán cargos por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple y por portación de arma de fuego, mientras continúan las investigaciones para esclarecer su grado de participación en los hechos violentos recientes en Tapachula.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas reiteró que mantiene acciones coordinadas con fuerzas federales y municipales para inhibir delitos vinculados al narcomenudeo, portación ilícita de armas y presencia de células delictivas.