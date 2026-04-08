Detienen a mexicano en la frontera que llevaba cargamento millonario de metanfetamina escondida en bolsas de cuero

Parte de lo asegurado (CBP)

Un hombre de origen mexicano fue detenido en por elementos de seguridad fronteriza de Estados Unidos debido a que trasportaba un cargamento millonario de metanfetamina, sustancia que fue hallada entre bolsas de cuero.

El arresto del sujeto fue informado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 6 de abril. La detención del hombre de 64 años fue realizada el pasado 31 de mayo en el Puente del Comercio Mundial (World Trade Bridge), el cual conecta Nuevo Laredo, Tamaulipas con Laredo, Texas.

Una primera detención

La persona capturada manejaba un camión con remolque que transportaba un cargamento de bolsos de cuero y le fue solicitada una inspección más detallada.

Derivado de lo anterior, una inspección con agentes caninos resultó en el hallazgo de 112,47 libras de metanfetamina, sustancia que estaba distribuida en 49 paquetes al interior del remolque.

(REUTERS/Mike Blake)

El reporte de las autoridades estadounidenses indica que la sustancia asegurada supera el millón de dólares en valor.

“Los narcóticos tienen un valor en la calle de 1.034.227 dólares”, se puede leer en el informe oficial.

Detenido estadounidense con cocaína en una segunda revisión

Además, en el mismo informe, al CBP destacó la detención de una mujer originaria de EEUU. El pasado 1 de abril fue detenida una persona de origen estadounidense en el puente Juárez-Lincoln, el cual también conecta Nuevo Laredo, Tamaulipas con Laredo, Texas.

La cocaína incautada (CBP)

El sujeto de 25 años de edad conducía un Chrysler 200, unidad en la que también viajaba una mujer de 24 años. El auto fue remitido a una segunda revisión, la cual terminó en el descubrimiento de 25,37 libras (alrededor de 11 kilogramos) de cocaína que estaba distribuida en 10 paquetes.

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 338.808 dólares”, se puede leer en el reporte de la CBP. Es decir, un cargamento de aproximadamente 5 mil 900 pesos.

En ninguno de los casos fueron revelados los nombres de las personas detenidas. Las imágenes compartidas por las autoridades permiten ver los diversos paquetes con la droga en ambas acciones. Tanto el chofer del vehículo como su acompañante fueron asegurados.

“Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor del camión, al conductor y al pasajero del Chrysler e iniciaron investigaciones penales sobre ambas incautaciones”, destaca el reporte.

Por su parte, durante las acciones realizadas el 6 de abril, militares y agentes de la Guardia Nacional realizaron el aseguramiento de un vehículo, dos armas largas, un par de cargadores, cartuchos y 138 dosis de cocaína en Nuevo Laredo.

Las acciones fueron registradas como parte de las actividades relevantes anunciadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).