México

Detienen a falso agente de la SSPC con arma de fuego en Baja California

Jesús Abdiel “N” fue detenido luego de que elementos de seguridad comprobaron que no aparece en la lista oficial

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Detienen a falso agente de la SSPC con arma de fuego en Baja California
El sujeto capturado (SSC BC)

Un hombre que iba armado en un vehículo y presentó documentos falsos con los que pretendía hacerse pasar como un elemento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), fue detenido por agentes de seguridad de Baja California.

La detención de Jesús Abdiel “N”, un sujeto de 40 años y originario de Hermosillo, Sonora, fue informada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la entidad (SSC-BC) el 15 de abril.

Dicho sujeto fue capturado en la colonia Mariano Matamoros de Tijuana luego de que agentes de seguridad le marcaron el alto en la intersección de la Ruta Mariano Matamoros y la calle Fuerte Jaulilla cuando manejaba un vehículo tipo pickup Ford F-150 XL de color blanco y con placas nacionales.

Aseguró ser un escolta federal

Dicho hombre se presentó ante los elementos de a Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) como un funcionario de nivel federal.

FESC Baja California
(Foto: FESC Baja California/Ilustrativa)

“Afirmó desempeñarse como escolta comisionado a la protección de ejecutivos, justificando con ello la portación de una pistola fajada en su cintura”, es parte del reporte de la Secretaría de Seguridad de Baja California.

Tras pedirle que descendiera de la unidad, el hombre ahora detenido presentó ante los uniformados una cédula de identificación personal, una credencial que contaba con la leyenda Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Oficio No. SPF, además de una hoja en la que podía leerse Coordinación de Despliegue de Operativo Sur Centro.

Ante esta situación, loa agentes verificaron los documentos presentados por el hombre, con lo que se dieron cuenta que los papeles presentados carecían de validez, además de que Jesús Abdiel “N” no aparece en al lista de la corporación, lo que derivó en el arresto del individuo.

Arresto de falsos agentes con armas de alto poder en Baja California

No es la primera vez que son capturadas personas en la entidad que se hacen pasar por elementos de seguridad. En septiembre de 2025 fue informado el arresto de cuatro personas en la entidad gobernada por Marina del Pilar. En dicha ocasión lo sujetos asegurados pretendían pasar como elementos de seguridad privados y además llevaba armas de fuego de alto poder, sin embargo, la documentación que mostraron resultó apócrifa.

Detienen a escoltas falsos en Baja California: llevaban fusiles, pistolas y credenciales apócrifas
Los sujetos detenidos (Fesc Baja California)

Los cuatro individuos viajaban en una camioneta Ford modelo F150 y llevaban pistolas de diferentes calibres, además de fusiles AR-15, cargadores y municiones. De manera similar a los hechos recientes, presentaron documentos que resultaron no ser reales.

“Los detenidos no contaban con autorización para portar armas ni para brindar servicios de custodia, por lo que quedaron a disposición de la autoridad competente", es parte del reporte sobre la detención delos cuatro hombres.

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