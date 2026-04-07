Sheinbaum anuncia decreto presidencial para el Servicio Universal de Salud: ¿cuáles son los beneficios del programa?

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que en los próximos días se publicará un decreto presidencial para formalizar la creación del Servicio Universal de Salud, una estrategia que busca integrar todas las instituciones públicas del sector en una sola red de atención.

Explicó que el objetivo del programa es que cualquier persona pueda recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del sistema público, independientemente de su afiliación. Señaló que, bajo este esquema, un derechohabiente del IMSS podrá acudir al ISSSTE o a otras unidades sin restricciones, con la finalidad de optimizar los recursos disponibles.

“Hoy anunciamos algo muy relevante: va a salir un decreto presidencial en estos días que crea el Servicio Universal de Salud en México. El objetivo es que cuando nosotros dejemos el gobierno cualquier mexicano pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido. Que si se es derechohabiente del IMSS pueda ir al ISSSTE o viceversa. ¿Qué ventaja tiene esto? Eficientamos el sistema", afirmó Sheinbaum.

Detalló que el proyecto se implementará de manera gradual mediante un proceso de credencialización que permitirá identificar a los usuarios del sistema. Indicó que este registro requerirá fotografía y el uso de equipos especializados para la emisión de credenciales. Precisó que actualmente se cuenta con alrededor de dos mil equipos, los cuales serán utilizados inicialmente en capitales estatales antes de expandirse a otros municipios.

La mandataria sostuvo que la integración del sistema de salud requerirá compartir expedientes clínicos entre instituciones con autorización de los pacientes, así como crear mecanismos financieros para equilibrar costos entre IMSS e ISSSTE. Indicó que el proceso iniciará con la credencialización nacional, se desarrollará de forma gradual y comenzará a reflejar sus primeros resultados en enero de 2027, acompañado de mejoras en infraestructura, personal médico, abasto de medicamentos y herramientas digitales para gestionar la atención.

Así será la credencialización

Por su parte, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, explicó que la credencial funcionará como un medio de identificación general que podrá utilizarse no sólo en servicios médicos, sino también para acceder a programas sociales. Señaló que este documento sustituirá de manera paulatina los carnets actualmente utilizados por el IMSS y el ISSSTE.

Indicó que el Servicio Universal de Salud contempla la integración del IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los servicios médicos de Pemex en una red coordinada, con el propósito de garantizar atención médica gratuita a la población.

El subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark, durante 'La Mañanera' de este martes. (Crédito: Gobierno de México)

Clark señaló que la estrategia busca reducir problemas de acceso y cobertura mediante la utilización conjunta de toda la infraestructura pública de salud. Agregó que el proyecto se desarrollará de forma progresiva, con reglas definidas y bajo criterios que permitan asegurar su viabilidad operativa y financiera.

“El Servicio Universal de Salud busca reducir problemáticas, busca que cualquier persona pueda encontrar atención médica gratuita, a la que tiene derecho, en esta red integrada de servicios. Es un proceso histórico porque nunca en la historia de nuestro país había ocurrido esta propuesta de integración, de poner toda la infraestructura del sistema público al servicios de la población mexicana. Buscamos hacerlo realidad, pero se tiene que hacer de manera paulatina, ordenada y que garantice la sostenibilidad financiera, operativa y la salvaguarda a toda la salud de las personas con reglas claras”, señaló.

El funcionario sostuvo que la implementación de este modelo representa un cambio en la organización del sistema de salud, al concentrar en una misma red los servicios que actualmente operan de manera separada. Añadió que la credencialización será el punto de partida para avanzar en este proceso de integración.

Las autoridades federales indicaron que el programa se desplegará de forma escalonada, comenzando en zonas urbanas y extendiéndose posteriormente al resto del país, con el objetivo de consolidar un sistema de atención que permita a la población acceder a servicios médicos sin restricciones institucionales.