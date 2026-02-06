México

¿Pensionados del IMSS podrían perder el pago de marzo 2026 si no registran sus datos biométricos? La institución lo aclara

La dispersión del mes de marzo está programada para el lunes 2, de acuerdo al calendario oficial del Instituto Mexicano del Seguro Social

En redes comenzó a circular algunas versiones de que beneficiarios de la Pensión IMSS podrían perder el pago de marzo si no registran sus datos biométricos. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.

La Pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una prestación económica otorgada por este mismo organismo a los trabajadores afiliados que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

Esta pensión tiene como objetivo proporcionar un ingreso mensual al asegurado o a sus beneficiarios cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones: retiro por edad avanzada o vejez, incapacidad permanente, invalidez, cesantía en edad avanzada, o fallecimiento del trabajador.

Para acceder a la Pensión del IMSS, el trabajador debe haber cotizado un número mínimo de semanas ante el instituto y cumplir con la edad requerida, según el tipo de pensión solicitada.

Existen diferentes modalidades de pensión, entre las que destacan: pensión por invalidez, incapacidad permanente, cesantía en edad avanzada, vejez y orfandad o viudez para los beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurado.

El monto de la pensión depende de factores como el salario base de cotización. Foto. Archivo/Infobae México.

El monto de la pensión depende de factores como el salario base de cotización, las semanas cotizadas y el régimen bajo el cual el trabajador se encuentre (Ley 1973 o Ley 1997).

El pago se realiza de manera mensual y puede complementarse con otras prestaciones, como servicios médicos, asistencia social y acceso a medicamentos a través del IMSS.

El IMSS distribuyó más de 100 mil uniformes y equipos de protección civil para fortalecer la seguridad en unidades médicas y administrativas. Crédito: IMSS

Debido a que es una pensión, la cual es solicitada por una gran cantidad de personas, beneficiarios se preguntan si es necesario registrar sus respectivos datos biométricos para seguir cobrando este apoyo, principalmente el programado para el mes de marzo.

Lo anterior luego de que comenzó a circular en redes sociales una versión acerca de que si no registrabas los datos biométricos —esto para cada beneficiario— se perdería el pago de marzo de la Pensión del IMSS este 2026.

Luego de esto, el IMSS aclaró si es obligatorio llevar a cabo este trámite para asegurar el depósito del mes de marzo.

IMSS aclara si se debe registrar datos biométricos de pensionados para pago de marzo 2026

El IMSS exhorta a la población derechohabiente, así como a personas pensionadas y jubiladas, a consultar las innovaciones tecnológicas en trámites únicamente a través de canales oficiales.

La institución advierte sobre el riesgo de robo de información y la posibilidad de ser víctimas de desinformación que circula en algunos medios de comunicación y redes sociales.

IMSS aclara que no es necesario registrar los datos biométricos de los pensionados de este organismo, por lo que no perderán el pago de marzo 2026. Foto: Archivo/Infobae México.

En respuesta a versiones recientes que afirman que el pago de pensiones estaría en riesgo debido a la supuesta implementación de un trámite obligatorio por parte del IMSS, el organismo aclara que esta información es completamente falsa.

El Seguro Social asegura que no existe un trámite de ese tipo que condicione el pago de las pensiones ni pone en riesgo el acceso a este derecho para quienes no realicen dicho procedimiento.

¿Cuándo será el pago de marzo 2026 de la Pensión del IMSS?

El pago de la Pensión del IMSS para el mes de marzo de 2026 será el lunes 2, de acuerdo con lo anunciado por las autoridades del propio instituto, así como de su calendario oficial.

