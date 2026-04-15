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Credencial Universal de Salud: estos son los documentos que debes presentar para tramitarla

Una nueva forma de identificarte permitirá acceder a atención médica y servicios más ágiles sin depender de los carnets tradicionales

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Credencial Universal de Salud
El registro para la Credencial Universal de Salud inicia en abril de 2026 y prioriza a adultos mayores de 85 años en módulos del Bienestar. (X/ @avisosbienestar)

México inicia en abril de 2026 el registro para la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud, un documento que funcionará como identificación oficial para acceder a servicios médicos en todo el país.

Según el decreto presentado por Claudia Sheinbaum, el proceso arranca con personas de 85 años o más y se realiza en 2 mil 059 módulos de la Secretaría del Bienestar.

La implementación de la credencial está prevista para extenderse durante más de un año y cubrir a más de 132 millones de personas, informó el Gobierno federal.

El documento digital y físico sustituirá de manera gradual los carnets tradicionales del IMSS y el ISSSTE, permitiendo la consulta de derechohabiencia y la ubicación de hospitales en tiempo real durante 2026.

A partir de 2027, la aplicación digital incorporará más funciones: historial médico, expediente electrónico, gestión de citas, seguimiento a programas de salud y servicios de teleconsulta mediante herramientas de inteligencia artificial.

Ariadna Montiel, dio a conocer que el registro para la Credencial Universal de Salud iniciará a partir del 2 de abril
Ariadna Montiel, dio a conocer que el registro para la Credencial Universal de Salud iniciará a partir del 2 de abril (Gobierno de México)

Cómo registrarse para obtener la Credencial Universal de Salud

El registro se segmenta por la primera letra del primer apellido y se atenderá en módulos distribuidos en distintas entidades, con horario de lunes a sábado de 09:00 a 17:00 horas.

El Gobierno reitera que la base de datos será independiente a la del INE y que el trámite se ampliará a otros grupos de edad conforme avance el calendario oficial.

La gestión se efectúa directamente en los módulos desplegados por la Secretaría de Bienestar, que funcionan de lunes a sábado en un horario de 9:00 a 17:00 horas (tiempo del centro de México).

Para ser atendido, resulta imprescindible acudir con identificación oficial, CURP certificada, comprobante de domicilio con vigencia máxima de seis meses y un teléfono de contacto.

Documentos necesarios para tramitar la Credencial Universal de Salud

  • Identificación oficial
  • CURP certificada
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
  • Teléfono de contacto
Credencialización del Servicio Universal de Salud
El nuevo documento sustituirá gradualmente los carnets del IMSS y el ISSSTE, permitiendo consulta de derechohabiencia y ubicación de hospitales en tiempo real. (captura de pantalla)

Fechas y calendario para tramitar la credencial del Servicio Universal de Salud

El registro para la credencialización comienza del 13 al 30 de abril de 2026, empezando con las personas de 85 años o más.

El calendario de registro está segmentado por la primera letra del primer apellido y días específicos:

  • A y B: lunes 13 y 27 de abril
  • C: martes 14 y 28 de abril
  • D, E, F: miércoles 15 y 29 de abril
  • G: jueves 16 y 30 de abril
  • H, I, J, K, L: viernes 17 de abril
  • Rezagados de la A a la L: sábado 18 de abril
  • M: lunes 20 de abril
  • N, Ñ, O, P, Q: martes 21 de abril
  • R: miércoles 22 de abril
  • S, T, U: jueves 23 de abril
  • V, W, X, Y, Z: viernes 24 de abril
  • Rezagados de la M a la Z: sábado 25 de abril

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