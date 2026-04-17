Clara Brugada exige a la Fiscalía de CDMX esclarecer feminicidio de Edith Guadalupe, joven asesinada cuando fue a pedir empleo

La mandataria capitalina subraya la importancia de diferenciar entre la crítica legítima y la desinformación en el ejercicio periodístico.| Crédito: Gobierno de la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, condenó la muerte de Edith Guadalupe, joven de 21 años hallada muerta en un sótano del edificio a donde acudió a una oferta laboral en la alcaldía Benito Juárez.

Brugada Molina expresó su pésame a sus familiares y amigos de la mujer, al tiempo que solicitó a la Fiscalía de la Ciudad de México que lleve a cabo las investigaciones pertinentes de manera ágil y con rigor para aclarar hechos y garantizar justicia.

“Condeno enérgicamente la muerte de Edith Guadalupe. Expresamos nuestro más sentido pésame y toda nuestra solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos. Hacemos un llamado a la Fiscalía de la CDMX para que realice las investigaciones correspondientes con prontitud y rigor, a fin de esclarecer los hechos y garantizar justicia”, escribió la jefa de Gobierno en su cuenta X.

La muerte de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años que desaparece tras acudir a una cita de trabajo en un edificio de Avenida Revolución 829 en la alcaldía Benito Juárez, obliga a la Fiscalía CDMX a abrir una investigación bajo protocolo de feminicidio y deja al descubierto la frustración de su familia, que desde el inicio enfrenta negativas e indiferencia de autoridades y vecinos para colaborar en su búsqueda, según documenta el medio N más.

Esta madrugada, peritos de la Fiscalía localizan el cuerpo sin vida de Edith Guadalupe en el sótano del inmueble, durante diligencias que inician a la 1:30 y concluyen poco después de las 5:30 horas. La fiscalía informa que se realizan aseguramientos y hallazgos relevantes en el lugar e integra a la investigación imágenes de cámaras del sistema C5, con el apoyo de la Policía de Investigación.

El rastreo familiar y las acciones de presión ante la omisión institucional

La desaparición de Edith Guadalupe ocurre el 15 de abril tras salir de su casa en Iztapalapa para lo que sería una cita de trabajo. Durante la tarde de ese mismo día, la familia acude al inmueble para saber si cámaras de vigilancia confirman que la joven salió del edificio. Personas que se identifican como responsables se niegan a facilitar imágenes y colaboración.

Ante la falta de respuestas de las autoridades y la nula cooperación del edificio, la familia decide bloquear Eje 6 Sur en el cruce con Avenida Santa María, exige acciones de búsqueda y presenta una ficha de búsqueda ante la Fiscalía CDMX.

Al acudir al Ministerio Público, los familiares reciben como respuesta que “esperaran 72 horas”, según relata María Elena, sobrina de Edith, a N más: “Fiscalía no hizo nada, que sacáramos escritos y ese mismo día les entregamos todo. Nosotros hicimos toda la investigación”.

Diversos familiares afirman que vecinos advierten, fuera de registros oficiales, sobre la presencia constante de una persona en el edificio que “se dedicaba a reclutar personal” de manera frecuente.

Las pistas: cámaras privadas y el trayecto de la víctima

Mediante cámaras particulares y la intervención del C5, los familiares determinan que Edith entra al edificio de Revolución 829 tras llegar en un mototaxi de aplicación. Imágenes privadas aportan la última fotografía conocida: viste pantalón de mezclilla, blusa gris y zapatos negros abiertos; asciende a una motocicleta roja.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Edith Guadalupe mide 1.60 metros, tiene cabello negro y largo, lunares visibles en la mejilla izquierda y frente, perforación en la nariz y tres tatuajes: una mariposa en la costilla izquierda, uno de luna en el pie izquierdo, y un conjunto de sol, luna y estrella en la muñeca derecha.

El edificio, sus ocupantes y las inconsistencias en la versión de los hechos

Un vendedor de departamentos consultado por Infobae México describe el inmueble como un complejo habitacional de dos torres, donde no existen oficinas ni empresas, solo departamentos de casa habitación de 80 metros cuadrados, con espacio para dos autos y un precio de $3 millones 400 mil. Señala su sorpresa por el hallazgo de Edith en un sitio que no alberga oficinas, pese a la versión difundida sobre la cita de trabajo.

Protocolo de feminicidio y acompañamiento a víctimas por parte de Fiscalía CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirma en un comunicado la localización sin vida de la joven y sostiene que, desde que tiene conocimiento de la denuncia el 16 de abril, activa los protocolos de búsqueda a través de la Fiscalía para la Investigación, Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), con participación del C5 y la Policía de Investigación.

El último registro del trayecto de Edith permite focalizar el operativo en el edificio de la alcaldía Benito Juárez. A partir de la 1:30 del 17 de abril, personal ministerial entra al inmueble y realiza aseguramientos con hallazgos relevantes. A las 5:30, peritos procesan tanto el sitio como el cuerpo “conforme a los protocolos correspondientes”.

Hasta ahora, la Fiscalía CDMX conduce la investigación bajo protocolo de feminicidio, expresa que su objetivo es “esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables” y mantiene acompañamiento con familiares para garantizar “acceso a la verdad, justicia y reparación integral del daño”.