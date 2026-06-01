México

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Guardar
Google icon
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), revisa el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto cuenta una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas de este lunes.

Los vuelos cancelados y retrasados de hoy

Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: AM694

Destino: Vancouver

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 01:20

Estatus: Demorado

Si quieres revisar el estatus del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

PUBLICIDAD

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de junio de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 1 de junio de 2026

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 1 de junio

Diariamente y cada hora se hace un monitoreo del estado del oxígeno en la CDMX y Edomex

La calidad del aire en la CDMX y Edomex este 1 de junio

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

El hijo mayor de Pepe Aguilar explicó la distancia emocional que sintió respecto a sus medios hermanos por el trato desigual de su padre

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de junio?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 1 de junio?

Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años

Aunque se habló de un posible suicidio, la Fiscalía estatal mantiene abierta la investigación y no ha confirmado la causa de muerte

Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Colombia a África: así es como el Cártel de Sinaloa ha movido sus laboratorios de fentanilo y metanfetamina fuera de México

De Colombia a África: así es como el Cártel de Sinaloa ha movido sus laboratorios de fentanilo y metanfetamina fuera de México

El negro historial del penal de Aguaruto: fugas masivas en el Culiacanazo, túneles, narcolujos y una nueva riña con 7 muertos

De Culiacán a Tecate: cerdito rosa reaparece en escena del crimen en Baja California

Abren investigación por ataque armado contra militares en BCS que derivó en la muerte de un estadounidense

Vinculan a proceso a presunto líder de Los Salazar, grupo ligado al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

Emiliano Aguilar reveló las diferencias en el trato que Pepe Aguilar tuvo con él y sus hermanos Leonardo y Ángela

Quién era Paola Márquez, la influencer de San Luis Potosí hallada sin vida en su casa a los 30 años

Christian Nodal presume sold out en La México tras criticar a artistas que fingen boletos agotados

MasterChef 24/7: Daniela Parra recibe mensaje de su padre Héctor desde prisión y rompe en llanto

MasterChef México 24/7: quién fue el segundo eliminado de la cocina más famosa

DEPORTES

Convocatoria oficial de México para el Mundial 2026: Ochoa, Gil Mora, Memote Martínez y Hormiga González en la lista

Convocatoria oficial de México para el Mundial 2026: Ochoa, Gil Mora, Memote Martínez y Hormiga González en la lista

Chespirito, Florinda Meza y las ausencias: los mejores memes de la lista de convocados de México para el Mundial 2026

Edades de todos los convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Estas fueron las palabras de Javier Aguirre al revelar la lista de convocados de México para el Mundial 2026

La reacción de Jesse Marsch a la lesión de Marcelo Flores que lo dejó fuera del Mundial 2026