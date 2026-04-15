¿Qué científicos mexicanos analizarán fracking sustentable de Sheinbaum? UNAM, IPN y UAM entre el comité que dará primer resultado en junio

Organizaciones ambientales se posicionaron en contra y revirtieron lo dicho por la mandataria: el fracking sustentable no existe. (Jesús Avilés / Infobae México)

El gobierno de México conformó un comité con científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para analizar la viabilidad de un modelo de fracking sustentable, con el encargo de presentar un primer resultado en junio.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en la conferencia matutina de este miércoles que el grupo evaluará bajo qué condiciones podría explotarse gas no convencional en el país, considerando criterios técnicos, ambientales y sociales.

Durante la conferencia, la mandataria informó que 75 por ciento del gas que consume México es importado de Texas y extraído mediante fracturación hidráulica. El comité entregará una orientación preliminar en dos meses para definir si existen alternativas tecnológicas que mitiguen los efectos negativos sobre el agua y el medio ambiente.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante La Mañanera, donde abordó la discusión sobre el fracking y las estrategias para fortalecer la soberanía energética de México.

¿Qué científicos integran el comité?

El comité encargado de evaluar la viabilidad del fracking sustentable en México estará conformado por especialistas de diversas disciplinas e instituciones públicas de alto prestigio:

Manuel Martínez Morales , integrante del grupo experto del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Jesús Humberto Romo Toledano , profesor activo de la Academia de Ingeniería Ambiental y Operaciones Unitarias de la Escuela de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del IPN

Carlos Aguilar Madera , director de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León

Erick Emanuel Luna Rojero , investigador del Instituto Mexicano del Petróleo

Rosa María Hernández Medel , jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN

Elena Centeno García , ingeniera geóloga del Instituto de Geología de la UNAM

Ana Paulina Gómora Figueroa , jefa del Departamento de Ingeniería Petrolera de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

José Adalberto Morquecho Robles , ingeniero petrolero con especialidad en Geomecánica y profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN

Luis Fernando Camacho Ortegón, doctor en Geociencias de la Universidad Autónoma de Coahuila

El gobierno de México convocó a un grupo de científicos y expertos de diferentes instituciones educativas y de investigación que durante los próximos meses estudiarán las formas de realizar fracking sustentable. (Gobierno de México)

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, informó que el equipo incluye expertos en geología, hidrocarburos, ingeniería ambiental, nanotecnología y manejo de agua. El objetivo es determinar si la tecnología actual puede mitigar la contaminación y el uso intensivo de recursos hídricos en la extracción de gas no convencional.

Otros titulares de instituciones y dependencias

Durante la conferencia también estuvieron presentes Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía; Víctor Rodriguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX); Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México; Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional; Gustavo Pacheco López, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana; Ramón Jiménez López, director general del Tecnológico Nacional de México; Cuitláhuac García Jiménez, director general del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS); Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos, y Patricia Guadalupe Herrera Ascencio, directora general del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Evaluación técnica y consulta social

Sheinbaum aseguró que la integración del comité no implica una decisión tomada:

“La decisión la vamos a tomar en términos del conocimiento científico, no como una decisión de la presidenta”, sostuvo.

Agregó que cualquier avance requerirá la consulta directa con las comunidades involucradas.

Más adelante, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, expuso que el análisis debe considerar “los costos ambientales, sociales y económicos, así como los posibles beneficios en materia de soberanía energética”.

Remarcó que solo se evaluará la explotación de hidrocarburos no convencionales si existen nuevas tecnologías y condiciones que garanticen la sustentabilidad y la aceptación social.

El resultado esperado en junio permitirá definir si el proceso continúa y cuáles serían los siguientes pasos en materia de consulta, contratación y transferencia tecnológica. El Ejecutivo reiteró que no se avanzará sin el aval de la academia y de las comunidades afectadas.