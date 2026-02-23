México

Gobernadora de Guerrero reconoce y felicita a Sheinbaum y a las fuerzas armadas por el operativo contra “El Mencho”

Evelyn Salgado destacó la coordinación institucional luego de las acciones en Jalisco

La gobernadora Evelyn Salgado reconoció
La gobernadora Evelyn Salgado reconoció el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas en México. |Presidencia

En medio del impacto generado por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes El Mencho, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, emitió un mensaje en el que subrayó “el liderazgo de nuestra presidenta @Claudiashein y el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas.

A través de un mensaje público y en su cuenta oficial en X, Evelyn Salgado enfatizó: “Quiero refrendar mi reconocimiento y agradecimiento a nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, mi reconocimiento para Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, las fiscalías y todas las compañeras y compañeros que han estado trabajando y que siguen trabajando siempre porque se mantenga la paz y la tranquilidad y la gobernabilidad en todo nuestro país y sobre todo en Guerrero”.

La mandataria añadió: “Estamos convencidos de que sólo trabajando en coordinación, con un profundo amor por nuestros estados, con un profundo amor por nuestra patria se puede lograr y consolidar la paz y la tranquilidad en nuestros estados”.

Con palabras de gratitud, Salgado reiteró: “Mi agradecimiento y reconocimiento como siempre a las Fuerzas Armadas y a todos mis compañeros y compañeras que integran la Mesa de Construcción de Paz, así como al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y a nuestra gran y valiente presidenta la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”.

La gobernadora señaló que las autoridades estatales seguirán “perfectamente coordinados y atentos. Subrayó que “para nosotros siempre la paz, la seguridad y la tranquilidad de las y los guerrerenses será nuestra prioridad.

Salgado concluyó que el despliegue de seguridad continuará de manera ininterrumpida: “Vamos a continuar con este despliegue de seguridad, ayer, hoy, mañana y en todo momento.

Condolencias de Evelyn Salgado a los militares caídos en el operativo

La gobernadora de Guerrero expresó
La gobernadora de Guerrero expresó condolencias a los elementos caídos y resaltó el compromiso del personal de seguridad en la protección ciudadana. Crédito: X/@EvelynSalgadoP captura de pantalla.

La tragedia del operativo en Tapalpa, Jalisco, tuvo eco en los mensajes de Evelyn Salgado: “También expresamos nuestras más sinceras condolencias a los elementos que durante este operativo en el estado de Jalisco pues perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, hombres y mujeres que efectivamente ponen su vida al servicio del pueblo mexicano”.

Según el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en estos hechos 25 elementos de la Guardia Nacional perdieron la vida”. Además, se confirmó la muerte de un custodio, un agente de la Fiscalía de Jalisco y una mujer civil durante los acontecimientos violentos.

Muerte de “El Mencho”, líder del CJNG

El operativo que culminó con
El operativo que culminó con la muerte de El Mencho implicó la coordinación entre Ejército, Marina y Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. (Anayeli Tapia/Infobae)

El operativo de seguridad en Tapalpa fue resultado de la labor coordinada del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional bajo la Secretaría de la Defensa Nacional. Se logró localizar a “El Mencho” mediante inteligencia militar; tras su identificación, las fuerzas federales desplegaron la intervención.

Durante el enfrentamiento, los atacantes impactaron un helicóptero militar y se incautaron siete armas largas y dos lanzacohetes. La operación, que concluyó el mismo 22 de febrero, dejó ocho presuntos agresores muertos, además del personal de seguridad fallecido.

“El Mencho”, líder del CJNG, se mantuvo entre los criminales más buscados en la última década. En 2018, la Fiscalía General de la República ofreció 30 millones de pesos por su captura. Posteriormente, en 2024, el Gobierno de Estados Unidos fijó una recompensa de 15 millones de dólares.

Los hechos originaron bloqueos carreteros, la quema de vehículos y ataques a instalaciones militares en varios estados. Tanto la pareja sentimental de “El Mencho” como otros operadores clave fueron identificados por la Secretaría de la Defensa Nacional en la evaluación del golpe al cártel.

