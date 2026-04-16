CURP biométrica: para qué sirve y quiénes la necesitan

La CURP en México ahora incluye datos biométricos como huellas dactilares y reconocimiento facial para mayor seguridad e identidad digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP Biométrica se convierte en el documento principal de identificación que todo ciudadano en México debe presentar para acceder a servicios gubernamentales, reducir fraudes y proteger derechos, según la Secretaría de Gobernación(Segob).

Desde los primeros meses de 2025, su uso es obligatorio en entidades como Veracruz y se expande gradualmente en todo el país. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirma el compromiso de garantizar una identidad única, verificable y segura para la población, de acuerdo con información de Segob.

En 2025, el gobierno federal establece la obligatoriedad de la CURP Biométrica en municipios de Veracruz como Xalapa, Tantima, Misantla, Poza Rica y Coatzacoalcos. La Secretaría de Gobernación indica que el trámite es gratuito y se realiza exclusivamente en oficinas seleccionadas del Registro Civil.

El proceso requiere la presencia de la persona interesada, ya que el personal del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO) captura datos biométricos. Para menores entre tres y siete años, es indispensable que padres o tutores presenten el acta de nacimiento y la CURP actual del menor.

La CURP Biométrica solicita fotografía de rostro, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica. El documento incorpora un código QR para facilitar la verificación digital sin comprometer la seguridad de los datos. La Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez sostiene que esta medida asegura una identidad única y protegida en trámites ante la administración pública.

La CURP Biométrica promete fortalecer la protección contra fraude y usurpación de identidad, mejorando programas sociales y servicios públicos - Crédito: Infobae México

La CURP biométrica sustituye gradualmente a la tradicional y es requisito para otros documentos

La CURP tradicional pierde vigencia de manera progresiva. La biométrica se convierte en condición obligatoria para tramitar pasaporte, credencial para votar (INE) y actas de nacimiento.

Esta disposición aplica a ciudadanos mexicanos, residentes extranjeros y mexicanos en el extranjero. El gobierno aclara que la expedición en línea aún no está disponible y advierte que el trámite debe realizarse de manera presencial.

En caso de errores durante el proceso, la persona usuaria recibirá una notificación por correo electrónico y podrá solicitar la corrección sin costo. La actualización del documento se exigirá cada 10 o 15 años para mantener la validez y seguridad de la información.

La centralización biométrica busca frenar el robo de identidad en México

El robo de identidad es uno de los problemas más graves en México. La CURP biométrica centraliza la información en una sola base de datos, facilitando la validación en programas sociales, becas, servicios públicos y procesos judiciales.

El sistema agiliza trámites escolares, bancarios y empresariales, disminuyendo la necesidad de presentar diversos documentos y fortaleciendo la confianza en los registros oficiales.

El documento utiliza elementos que dificultan su falsificación y moderniza el acceso a servicios públicos. El gobierno mexicano subraya que el trámite es gratuito y advierte sobre intentos de fraude relacionados con cobros indebidos.

Organizaciones advierten sobre riesgos en la protección de datos y desafíos de acceso

Diversas organizaciones de derechos digitales solicitan que el gobierno garantice la protección y el manejo adecuado de los datos biométricos. También advierten que la implementación en zonas rurales con baja conectividad puede complicar la captura y validación de la información.

La CURP biométrica inicia en algunas ciudades y se extiende a corto plazo al resto del país. Será indispensable para trámites nuevos y renovaciones.

El RENAPO y el Registro Civil recomiendan consultar sus canales oficiales para identificar la sede más cercana y cumplir con el calendario previsto.

La nueva CURP representa la estrategia del Estado mexicano para resguardar la identidad de la población frente a amenazas tecnológicas y simplificar la gestión administrativa.