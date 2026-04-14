México

Haz tu cita para la CURP biométrica en línea: sigue estos sencillos pasos para conseguirla

Así puedes realizar el proceso que inicia en cuatro entidades y busca mayor seguridad en trámites

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CURP biométrica busca implementarse este año.
CURP biométrica busca implementarse este año.

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP) que incorpora datos biométricos como huellas dactilares, fotografía del rostro y firma digital.

Este registro busca fortalecer la seguridad en la identificación de las personas mexicanas y residentes, facilitando trámites y evitando fraudes de identidad.

A partir de este año, el trámite de la CURP biométrica se implementa de manera gradual en el país.

Por ahora, las citas están disponibles en los registros civiles de Michoacán, Veracruz y Zacatecas, así como en el módulo del RENAPO en la Ciudad de México.

Se prevé que más ubicaciones se habiliten próximamente, por lo que autoridades recomiendan estar atentos a los canales oficiales para futuras actualizaciones.

Requisitos para tramitar la CURP biométrica

  • Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, o ser persona extranjera solicitante de refugio.
  • Para mayores de 18 años: presentar identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla del SMN, credencial del IMSS o ISSSTE, entre otras).
  • Para menores de edad: De 0 a 4 años, identificación oficial del progenitor o tutor y acta que avale la tutela.
  • De 5 a 17 años, identificación escolar, credencial escolar con fotografía, boleta de calificaciones, credencial del IMSS o ISSSTE, pasaporte, entre otras.
Infográfico del gobierno mexicano con un dibujo de una persona, títulos en español sobre la CURP y el registro biométrico, y logos oficiales
Un infográfico oficial del gobierno mexicano explica quién puede solicitar el registro biométrico de la CURP, incluyendo personas mexicanas por nacimiento o naturalización y extranjeras solicitantes de refugio. (RENAPO)

Consideraciones para el trámite

Es indispensable que el interesado o su tutor acuda personalmente para la captura de datos biométricos. Se debe firmar el consentimiento para el registro y captura de rasgos físicos.

Para menores de edad, el tutor debe estar presente y proporcionar su CURP.

Antes de acudir, es recomendable consultar el Formato de Solicitud de Inscripción al RENAPO y tener un correo electrónico disponible para recibir el acuse del trámite.

Si no se cuenta con correo, se puede solicitar impresión física del documento.

El trámite está habilitado únicamente en ubicaciones específicas, por lo que se debe revisar la disponibilidad antes de hacer la cita.

CURP biométrica
(Gobierno de México)

Cómo hacer el trámite en línea

  1. Ingresa al portal oficial de RENAPO o la Secretaría de Gobernación.
  2. Selecciona el estado y módulo donde deseas realizar el trámite. Llena el formulario de solicitud y proporciona los datos personales requeridos.
  3. Elige la fecha y hora para tu cita presencial.
  4. Recibirás en tu correo electrónico el acuse de la cita con instrucciones adicionales.
  5. Acude el día agendado con los documentos señalados y realiza la captura de datos biométricos: firma autógrafa digital, fotografía, huellas dactilares, imágenes de iris y digitalización de identificación oficial.
Infografía del gobierno mexicano detallando los cinco pasos para el registro de la CURP con elementos biométricos: firma, rostro, huellas, iris e identificación
Una infografía del gobierno mexicano explica los pasos para el registro biométrico de la CURP, incluyendo la captura de firma digital, rostro, huellas dactilares, iris e identificación oficial. (RENAPO)

Puntos más destacados

  • La CURP biométrica incluye huellas, fotografía y firma digital para fortalecer la identidad.
  • Actualmente, el trámite solo está disponible en Michoacán, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México.
  • Es necesario agendar una cita en línea y acudir personalmente al módulo seleccionado.
  • Requiere la presentación de identificación oficial y, en el caso de menores, la presencia de un tutor.
  • El trámite busca incrementar la seguridad y facilita la realización de otros trámites gubernamentales.

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