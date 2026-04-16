¿Cuál es el precio promedio de la tortilla hoy jueves 16 de abril? Esto dice Profeco ante el aumento

Precio de la tortilla este 16 de abril

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre el precio promedio de la tortilla este jueves 16 de abril, en un contexto de una posible alza, durante la mañanera del pueblo de Claudia Sheinbaum.

César Iván Escalante Ruiz el titular de la dependencia, señaló que actualmente este alimento elemental de la canasta básica tiene un costo de 24.27 pesos mexicanos en tortillerías, mientras que en tiendas de autoservicio se vende en 13.96 pesos.

“Se mantiene estable el precio prácticamente desde que inició el año”, aseguró.

Sheinbaum revisa precio de la tortilla tras alza en harina

La mandataria mexicana dio a conocer que el precio de la tortilla se mantiene bajo revisión luego de que una harinera incrementara el costo del producto, pese a que la tonelada de maíz se encuentra en niveles bajos. Adelantó que la empresa será convocada para explicar las razones de este ajuste.

Durante sus declaraciones, destacó que el Gobierno mantiene apoyos a productores de maíz para fortalecer sus ingresos y evitar impactos mayores en las tarifas.

Asimismo, indicó que se buscará que no haya una nueva alza, debido a su importancia en la alimentación de las familias mexicanas.

En este contexto, explicó las diferencias en precios según el punto de venta. “El precio en las tiendas de autoservicio es más bajo que en las tortillerías, porque se usa procesos distintos”, esto responde a que muchas tortillerías aún emplean métodos tradicionales de nixtamalización, mientras que en otros establecimientos se utiliza harina procesada.

Finalmente, Sheinbaum indicó que continúan las mesas de trabajo con los negocios dedicados a este suministro para analizar las causas de las variaciones y mantener estabilidad en el costo.