México

Cuánto cuesta el kilo de tortilla hoy 15 de abril que se anunció aumento

El Consejo Nacional de la Tortilla atribuye posibles incrementos a prácticas desleales, falta de regulación, escasez de insumos y mayores costos laborales

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Montón de tortillas de maíz apiladas, listas para acompañar platillos típicos en la cocina mexicana. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Precio de la tortilla en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el anunció de un posible incremento en el precio de la tortilla este 15 de abril, autoridades afirmaron que dichas declaraciones carecen de fundamento, al señalar que no hay justificación para el alza de este alimento de la canasta básica mexicana.

El pasado 14 de abril, Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, manifestó que existen dos razones principales que pueden ser las causantes del aumento en los costos de este producto.

Principalmente por la política desleal que se ha generado en los últimos años relacionado con la apertura de tortillerías en toda la región sin una regulación por parte de las autoridades. El segundo motivo está vinculado con el déficit de refacciones y los programas sociales que brinda el gobierno de los jóvenes mexicanos.

“Desde hace 3 años a la fecha tenemos un déficit en refacciones, en el papel alimenticio. Los programas sociales para los jóvenes, esto hace que la gente ya no quiera trabajar, entonces tienes que ofertar los puestos a uno más alto en el salario”, declaró el líder del Consejo.

¿Cuánto cuesta un kilo de tortilla?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM), esta es la tarifa por kilo de tortilla en diversas regiones del país este miércoles 15 de abril.

Aguascalientes

  • Aguascalientes: 22.00

Baja California

  • Mexicali: 33.29
  • Tijuana: 28.18

Baja California Sur

  • La Paz: 27.00

Campeche

  • Campeche: 28.25

Coahuila

  • Piedras Negras: 30.00
  • Saltillo: 24.00
  • Torreón: 28.00

Colima

  • Colima: 30.00

Chiapas

  • Tapachula: 30.00
  • Tuxtla Gutiérrez: 22.00

Chihuahua

  • Chihuahua: 25.50
  • Cd. Juárez: 25.22

Ciudad de México

  • D.F.: 21.72
  • ZM D.F.: 21.27

Durango

  • Durango: 21.50
  • Gómez Palacio: 27.00

Guanajuato

  • Celaya: 23.00
  • León: 22.00

Guerrero

  • Acapulco: 30.00
  • Chilpancingo: 26.67

Hidalgo

  • Pachuca: 23.00

Jalisco

  • Guadalajara: 26.23
  • ZM Guadalajara: 26.30

Edo. México

  • Toluca: 20.29

Michoacán

  • Morelia: 22.43

Morelos

  • Cuernavaca: 26.67

Nayarit

  • Tepic: 30.00

Nuevo León

  • Monterrey: 25.38
  • ZM Monterrey: 24.79

Oaxaca

  • Oaxaca: 24.50

Puebla

  • Puebla: 17.69
  • ZM Puebla: 16.50

Querétaro

  • Querétaro: 26.83

Quintana Roo

  • Cancún: 29.20
  • Chetumal: 27.00

San Luis Potosí

  • San Luis Potosí: 25.00

Sinaloa

  • Culiacán: 27.00

Sonora

  • Cd. Obregón: 30.33
  • Hermosillo: 32.17
  • Nogales: 31.00
  • San Luis Río Colorado: 31.83

Tabasco

  • Villahermosa: 24.20

Tamaulipas

  • Cd. Victoria: 25.00
  • Matamoros: 31.00
  • Nuevo Laredo: 28.00
  • Reynosa: 30.50
  • Tampico: 28.00

Tlaxcala

  • Tlaxcala: 17.00

Veracruz

  • Coatzacoalcos: 25.00
  • Veracruz: 15.75
  • Xalapa: 15.75

Yucatán

  • Mérida: 28.17

Zacatecas

  • Zacatecas: 22.50
Se rechaza aumento al precio de la tortilla.
Se rechaza aumento al precio de la tortilla.

¿Aumentará el costo de este alimento?

El día de hoy, Homero López, en entrevista con Azucena Uresti, aseguró que se mantienen los monitoreos en diversos puntos de venta para actualizar los costos reales de la tortilla, y adelantó que las nuevas cifras se darán a conocer alrededor de las 3 de la tarde.

“Es un incremento natural, normal que se ha dado toda la vida. La decisión no la tiene nadie más que el compañero que está recibiendo harina con un precio diferente, refracción con precio diferente y demás”, señaló.

Ante las declaraciones hechas por las autoridades, el líder señaló que es ilegal y que es invasión a la propiedad privada, ya que limita las decisiones de los empresarios ante el alza de costos en otros suministros.

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