Cómo la edad afecta la digestión: consejos para cada etapa de la vida

El proceso digestivo desacelera con el paso de los años y puede requerir cambios en la alimentación diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema digestivo humano evoluciona desde la infancia hasta la vejez, requiriendo ajustes en la alimentación y los cuidados médicos en cada etapa. Comprender esta transformación es esencial para prevenir enfermedades y mantener la calidad de vida, según las principales instituciones de salud pública.

Cambios digestivos en la infancia: bases para la salud futura

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es la estrategia central recomendada por la UNICEF y la OMS para los recién nacidos.

La leche materna proporciona todos los nutrientes y defensas que el sistema digestivo inmaduro puede procesar, evitando el estrés metabólico que pueden provocar otros alimentos o fórmulas introducidos antes de tiempo.

Abandonar la lactancia de manera prematura se asocia con un mayor riesgo de infecciones y problemas metabólicos en el futuro.

A partir del sexto mes, el sistema digestivo del infante puede tolerar alimentos sólidos en pequeñas cantidades. La alimentación complementaria debe iniciarse de forma gradual y bajo supervisión, priorizando alimentos seguros y ricos en hierro, y evitando azúcares añadidos.

En México, solo un tercio de los bebés recibe lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, lo que representa un reto pendiente para la salud pública.

La leche materna proporciona todos los nutrientes y defensas que el sistema digestivo inmaduro puede procesar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Niñez y adolescencia: consolidación de hábitos saludables

Durante la niñez y adolescencia, el aparato digestivo alcanza su máxima eficacia funcional. Es en esta etapa cuando la educación alimentaria adquiere mayor protagonismo.

Instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud promueven el uso del Plato del Bien Comer para enseñar a equilibrar frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas y proteínas magras en cada comida.

Este modelo ayuda a establecer hábitos que previenen la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares en la adultez.

Edad adulta: ajustes y prevención de enfermedades crónicas

La adultez marca el inicio de una estabilización y posterior declive en la tasa metabólica. La alimentación debe ajustarse para evitar tanto el déficit como el exceso de calorías y nutrientes.

Las guías oficiales recomiendan patrones como el modelo DASH, centrado en vegetales, frutas, cereales integrales y lácteos descremados, con reducción de grasas saturadas y sodio. Este enfoque previene enfermedades crónicas, mantiene la eficiencia digestiva y protege la microbiota intestinal.

El sistema digestivo en la vejez: retos y recomendaciones adaptadas

El envejecimiento trae consigo desafíos específicos para la digestión. La producción de saliva, ácido gástrico y enzimas digestivas disminuye, lo que dificulta la absorción adecuada de nutrientes.

Además, la pérdida dentaria, la reducción de la fuerza esofágica y el vaciamiento gástrico lento pueden provocar saciedad precoz, digestiones pesadas y mayor riesgo de reflujo.

El envejecimiento trae consigo desafíos específicos para la digestión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UNAM advierte que estos cambios afectan la absorción de vitamina B12 y calcio, aumentando el riesgo de anemia y osteoporosis si la dieta no se adapta.

En el intestino delgado, la atrofia de las microvellosidades y la menor producción de enzimas dificultan la absorción de nutrientes, mientras que en el colon, la motilidad reducida favorece el estreñimiento y la alteración de la microbiota.

El envejecimiento del hígado y del páncreas también disminuye la capacidad de metabolizar grasas y medicamentos, incrementando el riesgo de toxicidad y malnutrición.

Estrategias institucionales para una buena digestión a cualquier edad

Para enfrentar estos retos, las recomendaciones oficiales incluyen adaptar la textura y el volumen de los alimentos, preferir preparaciones suaves y fraccionar las comidas en varias tomas pequeñas.

Es esencial asegurar la ingesta de líquidos, incluso si no se percibe sed, para prevenir la deshidratación, el estreñimiento y las complicaciones renales.

La dieta debe ser rica en fibra soluble, proveniente de vegetales cocidos, avena y leguminosas procesadas, para estimular el tránsito intestinal y alimentar la microbiota beneficiosa.

En adultos mayores, la vigilancia médica debe centrarse en los niveles de vitamina B12, calcio, hierro y vitamina D, ya que su absorción disminuye con la edad. Cuando sea necesario, la suplementación debe realizarse bajo supervisión médica.

Además, la actividad física regular y el apoyo social favorecen el apetito, mejoran el tránsito intestinal y previenen la desnutrición relacionada con el aislamiento.

Es esencial asegurar la ingesta de líquidos y una dieta rica en fibra soluble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cambios fisiológicos del sistema digestivo a lo largo de la vida no deben considerarse inevitables ni inmodificables. La prevención y la adaptación de la dieta y el estilo de vida son las mejores estrategias para mantener la salud digestiva en todas las etapas.

Las recomendaciones de organismos como la UNICEF, el IMSS y la UNAM constituyen la guía más confiable para adaptar la alimentación, educar a la población y enfrentar los retos naturales del envejecimiento digestivo. La meta es común: preservar la calidad de vida y la salud metabólica hasta edades avanzadas.