Cómo la edad afecta la digestión: consejos para cada etapa de la vida

El sistema digestivo humano evoluciona desde la infancia hasta la vejez, requiriendo ajustes en la alimentación y los cuidados médicos en cada etapa. Comprender esta transformación es esencial para prevenir enfermedades y mantener la calidad de vida, según las principales instituciones de salud pública.
Cambios digestivos en la infancia: bases para la salud futura
La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses es la estrategia central recomendada por la UNICEF y la OMS para los recién nacidos.
La leche materna proporciona todos los nutrientes y defensas que el sistema digestivo inmaduro puede procesar, evitando el estrés metabólico que pueden provocar otros alimentos o fórmulas introducidos antes de tiempo.
Abandonar la lactancia de manera prematura se asocia con un mayor riesgo de infecciones y problemas metabólicos en el futuro.
A partir del sexto mes, el sistema digestivo del infante puede tolerar alimentos sólidos en pequeñas cantidades. La alimentación complementaria debe iniciarse de forma gradual y bajo supervisión, priorizando alimentos seguros y ricos en hierro, y evitando azúcares añadidos.
En México, solo un tercio de los bebés recibe lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes, lo que representa un reto pendiente para la salud pública.
Niñez y adolescencia: consolidación de hábitos saludables
Durante la niñez y adolescencia, el aparato digestivo alcanza su máxima eficacia funcional. Es en esta etapa cuando la educación alimentaria adquiere mayor protagonismo.
Instituciones como el IMSS y la Secretaría de Salud promueven el uso del Plato del Bien Comer para enseñar a equilibrar frutas, verduras, cereales integrales, leguminosas y proteínas magras en cada comida.
Este modelo ayuda a establecer hábitos que previenen la obesidad, la diabetes y enfermedades cardiovasculares en la adultez.
Edad adulta: ajustes y prevención de enfermedades crónicas
La adultez marca el inicio de una estabilización y posterior declive en la tasa metabólica. La alimentación debe ajustarse para evitar tanto el déficit como el exceso de calorías y nutrientes.
Las guías oficiales recomiendan patrones como el modelo DASH, centrado en vegetales, frutas, cereales integrales y lácteos descremados, con reducción de grasas saturadas y sodio. Este enfoque previene enfermedades crónicas, mantiene la eficiencia digestiva y protege la microbiota intestinal.
El sistema digestivo en la vejez: retos y recomendaciones adaptadas
El envejecimiento trae consigo desafíos específicos para la digestión. La producción de saliva, ácido gástrico y enzimas digestivas disminuye, lo que dificulta la absorción adecuada de nutrientes.
Además, la pérdida dentaria, la reducción de la fuerza esofágica y el vaciamiento gástrico lento pueden provocar saciedad precoz, digestiones pesadas y mayor riesgo de reflujo.
La UNAM advierte que estos cambios afectan la absorción de vitamina B12 y calcio, aumentando el riesgo de anemia y osteoporosis si la dieta no se adapta.
En el intestino delgado, la atrofia de las microvellosidades y la menor producción de enzimas dificultan la absorción de nutrientes, mientras que en el colon, la motilidad reducida favorece el estreñimiento y la alteración de la microbiota.
El envejecimiento del hígado y del páncreas también disminuye la capacidad de metabolizar grasas y medicamentos, incrementando el riesgo de toxicidad y malnutrición.
Estrategias institucionales para una buena digestión a cualquier edad
Para enfrentar estos retos, las recomendaciones oficiales incluyen adaptar la textura y el volumen de los alimentos, preferir preparaciones suaves y fraccionar las comidas en varias tomas pequeñas.
Es esencial asegurar la ingesta de líquidos, incluso si no se percibe sed, para prevenir la deshidratación, el estreñimiento y las complicaciones renales.
La dieta debe ser rica en fibra soluble, proveniente de vegetales cocidos, avena y leguminosas procesadas, para estimular el tránsito intestinal y alimentar la microbiota beneficiosa.
En adultos mayores, la vigilancia médica debe centrarse en los niveles de vitamina B12, calcio, hierro y vitamina D, ya que su absorción disminuye con la edad. Cuando sea necesario, la suplementación debe realizarse bajo supervisión médica.
Además, la actividad física regular y el apoyo social favorecen el apetito, mejoran el tránsito intestinal y previenen la desnutrición relacionada con el aislamiento.
Los cambios fisiológicos del sistema digestivo a lo largo de la vida no deben considerarse inevitables ni inmodificables. La prevención y la adaptación de la dieta y el estilo de vida son las mejores estrategias para mantener la salud digestiva en todas las etapas.
Las recomendaciones de organismos como la UNICEF, el IMSS y la UNAM constituyen la guía más confiable para adaptar la alimentación, educar a la población y enfrentar los retos naturales del envejecimiento digestivo. La meta es común: preservar la calidad de vida y la salud metabólica hasta edades avanzadas.