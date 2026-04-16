Atlético de Madrid vs Real Sociedad: a qué hora y dónde ver en México a Obed Vargas en la Final de la Copa del Rey

Los rojiblancos llegan a este compromiso luego de vencer al Barcelona en los cuartos de final de la UEFA Champions League. (EFE/Siu Wu)

La final de la Copa del Rey 2026 reunirá al Atlético de Madrid y la Real Sociedad este 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Ambos equipos buscan dejar huella en la historia del futbol español, con los dirigidos por Diego Simeone en busca de su corona número once y la escuadra de Mauricio Pellegrino Matarazzo aspirando a conquistar su cuarto trofeo en el certamen.

El Atléti obtuvo su pase a la final tras superar al Barcelona en las semifinales, sumando una actuación relevante en la temporada y situándose de nuevo a las puertas del título copero, tras su último campeonato en 2013. La escuadra madrileña está cerca de sumar su campeonato número once en la categoría.

Del lado vasco, la Real Sociedad, popularmente conocida como la “Erreala”, selló su boleto tras eliminar al Athletic de Bilbao. El equipo suma tres títulos de Copa del Rey, el más reciente en la edición de 2020, cuyo partido se celebró hasta 2021 por el paro global derivado de la pandemia de covid-19.

Esta ese la oportunidad para que el equipo pueda sumar un trofeo a sus vitrinas. (EFE/Javier Etxezarreta)

Ambos clubes avanzaron tras dejar en el camino a rivales históricos, lo que eleva las expectativas alrededor de esta final. Para la afición mexicana, la programación diurna permite seguir el duelo sin complicaciones relacionadas con la diferencia de horario.

¿Qué buscan los equipos?

El Atlético de Madrid vive una de sus campañas más exigentes en los últimos años. Si bien el título de LaLiga aparece lejano para los colchoneros, la Copa del Rey representa la mejor oportunidad para cerrar la temporada con un trofeo nacional, mientras que sus aspiraciones continúan activas en la UEFA Champions League.

Recientemente, los dirigidos por Simeone también eliminaron al Barcelona en los cuartos de final de la Champions y ahora se preparan para enfrentar al Arsenal. De superarlos, disputarían la final ante el Paris Saint Germain (PSG) o el Bayern Múnich, quedándose a solo tres partidos de la posibilidad de ganar su primera Champions League.

En tanto, la Real Sociedad llega en busca de fortalecer su legado tras un sólido desempeño en la fase de eliminación. Para el técnico Pellegrino Matarazzo, existe la posibilidad de sumar la cuarta estrella para el club, consolidando así una generación que logró romper una larga sequía de títulos.

Los colchoneros se encuentran atravesando una buena racha luego de su pase a semifinales de la Champions. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Para la afición mexicana del futbol español, sobre todo después de la llegada de Obed Vargas al equipo, esta final ofrece una oportunidad especial para seguir a dos clubes de tradición e historias distintas en una de las competencias más importantes de Europa.

Mientras el Atlético de Madrid tiene en mente romper una sequía de más de una década y la Real Sociedad apunta a refrendar su reciente éxito, la final en Sevilla promete emociones y un ambiente de alta intensidad. El desenlace en La Cartuja definirá al campeón del torneo y marcará el destino de ambas instituciones frente al cierre de la temporada.

El partido se disputará a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y únicamente estará disponible a través de sistemas de televisión de paga que incluyan la señal de Sky Sports.