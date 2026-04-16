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Diego Cocca denuncia poco respaldo en la Selección Mexicana: “Yo pedía un proceso y no me lo dieron”

El técnico argentino estuvo menos de 10 partidos al frente del equipo nacional cuando fue sustituído por Jaime Lozano

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El entrenador fue quitado de su cargo a días de iniciar la Copa Oro 2024. (REUTERS/Raquel Cunha)
El entrenador fue quitado de su cargo a días de iniciar la Copa Oro 2024. (REUTERS/Raquel Cunha)

En 2023, la Selección Mexicana de futbol experimentó un abrupto cambio de entrenador cuando Diego Cocca dejó su proyecto con Tigres para tomar las riendas del Tri. Sin embargo, su permanencia fue breve, ya que apenas 129 días después fue destituido de la dirección técnica tras una derrota ante Estados Unidos.

La gestión de Diego Cocca al frente del combinado nacional se caracterizó por su corta duración y por la expectativa generada desde su llegada y una derrota, 3-0 ante Estados Unidos en la Semifinal de la Nations League resultó determinante para que la Federación Mexicana de Futbol optara por su salida.

¿Cómo le fue a Cocca en el Tri?

Cocca asumió el desafío de dirigir a la Selección Mexicana después de dejar su trabajo en Tigres, y su ciclo estuvo marcado por la exigencia de consolidar un nuevo proceso con el representativo nacional. A pesar de los esfuerzos, la derrota frente al equipo estadounidense fue el punto de quiebre que definió su salida.

En su paso por el Tri, Cocca registró los siguientes números:

  • 7 partidos dirigidos
  • 3 victorias
  • 3 empates
  • 1 derrota (3-0 ante Estados Unidos)

Solo registró una derrota durante su gestión. (REUTERS/Eloisa Sánchez)
Solo registró una derrota durante su gestión. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Una salida polémica

La decisión de prescindir de Cocca generó debate entre la afición y en el entorno del futbol mexicano. Aunque el argentino asegura que no siente rencor, admite que le habría dolido en caso de haber contado con un proceso completo y no haber respondido a las expectativas. Su incomodidad radica en no haber recibido el tiempo suficiente para demostrar su capacidad al frente del equipo nacional.

Respecto a su despido, Cocca manifestó: “Puede ser que sea injusto, posiblemente, si lo planteas en que estuvimos siete partidos y perdimos uno. Lo que a mí me deja tranquilo es que yo soy un técnico de procesos, yo necesito un proceso para lograr algo, yo lo que pedía en la Selección era un proceso y no me lo dieron, no lo pude hacer”.

En relación con esto, Cocca expresó: “Hubiera estado dolido si me hubieran dado ese proceso y me hubiera ido mal, porque yo lo que quería era ayudar a la Selección Mexicana a competir en serio; se tomó otra decisión y es parte del futbol, de la vida, hay cosas que son justas y otras que no”.

Santos Laguna le daría la oportunidad a Diego Cocca de volver a la dirección técnica en la Liga MX
Cocca llegaba a la Selección luego de proclamarse campeón con Atlas. (Foto: Cuartoscuro)

Tras su salida, Jaime “Jimmy” Lozano tomó de forma interina el control del banquillo nacional. Lozano logró el título de la Copa Oro 2023 con México, lo que le permitió extender su estancia en el cargo. No obstante, en etapas posteriores los resultados no le favorecieron para consolidarse a largo plazo.

El breve paso de Cocca por el Tri se enmarca dentro de una serie de cambios recurrentes en la dirección técnica de la selección mexicana en los últimos años. Los ciclos cortos han sido la norma y, tras Lozano, el nuevo responsable es Javier Aguirre, quien se encamina a disputar su tercera Copa del Mundo con la selección.

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