Reportan que alcalde de Taxco no regresó a trabajar tras secuestro

El edil de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, agradeció el apoyo tras su liberación y llamó a la unidad en Taxco. (Captura de pantalla)

El alcalde de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza, no regresó a su oficina en el palacio municipal después de haber sido privado de la libertad junto con su padre el fin de semana, lo que dejó sin actividad visible el despacho principal del Ayuntamiento. La ausencia se mantuvo durante varios días, sin que se observara movimiento de autoridades en el edificio y en la sede alterna donde despachan regidores.

El Ayuntamiento de Taxco informó que Juan Andrés Vega Carranza y su padre, Juan Vega Arredondo, fueron localizados con vida este 13 de abril de 2026 en el Estado de México tras un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch. Ambas personas permanecieron bajo atención médica y seguimiento institucional, según el comunicado oficial.

La oficina del alcalde permaneció cerrada

De acuerdo con el corresponsal de El Sur de Taxco, Claudio Viveros, “no ha aparecido en sus oficinas de Taxco, no ha aparecido desde el fin de semana. No existe el alcalde de Taxco”. La declaración se dio en entrevista con Ciro Gómez Leyva. El reportero añadió que en la presidencia municipal no hay actividad, y que en la sede alterna solo un regidor ha acudido, lo que muestra la falta de atención a la ciudadanía tras el secuestro del edil.

A 24 horas de su localización, Juan Andrés Vega publicó una foto y un video en redes sociales para agradecer las labores de búsqueda y rescate. El video tuvo una duración cercana a los tres minutos y en él dio las gracias por las muestras de apoyo recibidas luego de su liberación. “Quiero agradecer a Dios porque en los momentos más duros uno se aferra a su fe, y hoy puedo decir con tranquilidad que mi familia y yo estamos con bien”, dijo el alcalde en el mensaje dirigido a la población.

El Ayuntamiento de Taxco reportó atención médica y seguimiento institucional para el edil y su padre. Foto: Redes Sociales

La Familia Michoacana, presunta responsable del secuestro

El operativo que permitió la localización del alcalde y su padre fue coordinado a nivel federal y se desplegó en el Estado de México. El Ayuntamiento aseguró que las funciones y servicios municipales continuaron con normalidad y que existía coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad en Taxco.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero ejecutó órdenes de cateo en Taxco de Alarcón como parte de las investigaciones. De acuerdo con declaraciones de Omar García Harfuch, la organización criminal conocida como La Familia Michoacana habría sido responsable del secuestro de Juan Andrés Vega Carranza y su padre. El gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, puso en marcha un operativo especial para reforzar la seguridad en la zona tras la liberación del edil.

El presidente municipal agradeció el respaldo del gobierno federal y estatal, y reconoció la labor de las instituciones de seguridad, de las que puntualizó que “actuaron con responsabilidad y compromiso”.