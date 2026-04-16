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Alito Moreno se lanza contra Marcelo Ebrard por la residencia de su hijo en la embajada de México en Reino Unido: “Cínico”

El dirigente del PRI arremetió contra el actual Secretario de Economía

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Alito arremetió contra Marcelo Ebrard (Archivo)
Alito arremetió contra Marcelo Ebrard (Archivo)

Alito Moreno, dirigente del PRI, arremetió contra Marcelo Ebrard tras conocerse que el hijo del exsecretario residió en la embajada de México en el Reino Unido durante la pandemia.

Alejandro Moreno calificó el hecho como una “indolencia absoluta” y acusó que la estancia fue costeada con recursos públicos, señalando que se trató de un abuso de privilegios en un momento crítico para el país.

También acusó a Ebrard de enviar a su hijo a vivir en la residencia oficial de la embajada, con todas las comodidades cubiertas por el erario, mientras en México miles de familias atravesaban situaciones difíciles a causa de la pandemia. “Ese descaro retrata a MORENA. Qué rápido se acostumbraron al privilegio y al abuso”.

El dirigente del PRI subrayó el contraste entre la situación de la élite política y la crisis sanitaria que vivía la población mexicana. Hizo referencia a más de 800 mil muertes atribuidas a la COVID-19 y criticó la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Hugo López-Gatell, a quienes acusó de actuar con “torpeza criminal”.

La polémica surgió luego de que Ebrard defendiera la permanencia de su hijo en la residencia diplomática, indicando que no veía inconveniente en el hecho.

Marcelo negó uso de recursos públicos y reaccionó a la controversia

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El secretario de Economía Marcelo Ebrard afirmó este martes 16 de abril durante la conferencia de prensa de la presidenta, que no existió ningún uso indebido de recursos públicos durante la estancia de su hijo, Marcelo Patrick Ebrard, en la residencia oficial de la embajada de México en Londres en 2021,

Al responder cuestionamientos sobre un posible trato de privilegio, el funcionario sostiene: “Si algo se me puede recriminar, es ser un padre preocupado”.

La permanencia del joven en la sede diplomática, que se prolongó por aproximadamente seis meses, ocurrió en plena emergencia sanitaria. Ebrard explicó que, ante el cierre de universidades y la suspensión de clases presenciales, su hijo regresó a México cuando los cursos continuaron únicamente vía Zoom.

El entonces secretario de Relaciones Exteriores refirió que la decisión de hospedar a Marcelo Patrick fue autorizada por la entonces embajadora Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, a quien agradece el respaldo durante la pandemia: “Le agradecí muchísimo y hasta ahora se lo agradezco muchísimo a Josefa”.

Durante su estancia, el joven organizó una exposición para reunir y mostrar pinturas y dibujos de mexicanos que ilustraron su experiencia durante la pandemia.

Ebrard calificó de “mezquinas” las publicaciones periodísticas que le atribuyen privilegios indebidos y subrayó que su preocupación principal fue la salud y seguridad de su hijo durante la emergencia sanitaria internacional.

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