Fernanda Familiar estalla y lanza duro mensaje en plena polémica legal en contra de Saskia Niño de Rivera

Fernanda Familiar respalda públicamente a Saskia Niño de Rivera tras la polémica por declaraciones en el pódcast “Penitencia”. (IG Saskia Niño de Rivera)

La controversia en torno a Saskia Niño de Rivera sumó una voz contundente: la de Fernanda Familiar, quien no dudó en tomar postura frente a las acciones legales emprendidas por la familia de Carmen Salinas. En un encuentro con medios, la comunicadora expresó que los ataques no solo afectan a la activista, sino que también los asume como algo personal.

El conflicto surge tras declaraciones difundidas en el pódcast “Penitencia”, donde un interno lanzó acusaciones sin pruebas contra la actriz fallecida. Aunque Saskia ofreció una disculpa pública por lo que calificó como un “error editorial”, la familia decidió continuar con el proceso legal.

En este contexto, Familiar no solo defendió a la fundadora de Reinserta, sino que cuestionó duramente a quienes la señalan, elevando el tono de una polémica que ya trasciende lo mediático.

Una defensa sin filtros y con mensaje directo

La conductora reaccionó con firmeza ante el conflicto que rodea a una activista social y defendió su impacto en sectores vulnerables -(RS)

Fernanda Familiar fue clara y frontal. “Se meten con Saskia, se meten conmigo. Así de fácil”, lanzó, dejando ver la cercanía y respaldo que mantiene hacia la activista.

La conductora también hizo un llamado a detener los ataques y centrarse en el impacto positivo del trabajo social. En su mensaje, cuestionó el papel de quienes critican sin aportar soluciones, generando un contraste entre la polémica y las acciones comunitarias.

Además, insistió en que la discusión debería enfocarse en causas de fondo, no en disputas públicas que, a su juicio, desvían la atención de problemas más urgentes.

El origen del conflicto y la vía legal

La polémica surgió después de que un interno hiciera acusaciones sin pruebas contra Carmen Salinas en un episodio difundido digitalmente. - (IG Saskia Niño de Rivera)

La disputa comenzó a partir de un testimonio difundido en contenido digital, lo que detonó la reacción de la familia de Carmen Salinas. Su hija, María Eugenia Plascencia, impulsa acciones legales para defender la memoria de la actriz.

El caso ya es analizado por el abogado Gerardo Rincón, quien evalúa posibles responsabilidades tanto civiles como penales. Incluso se contempla que haya más personas involucradas en la difusión del material.

Este episodio abre una discusión más amplia sobre los límites de los contenidos en plataformas digitales, especialmente cuando incluyen señalamientos sin sustento sobre figuras públicas.

Reinserta y el impacto que desató la controversia

Reinserta centra su labor en la reinserción social, el apoyo a menores en prisión y la lucha contra la violencia en el sistema penitenciario. - (Foto: Twitter)

En medio del conflicto, el trabajo de Reinserta volvió al centro de la conversación. La organización, fundada en 2013, se enfoca en apoyar a personas afectadas por la violencia y mejorar las condiciones del sistema penitenciario.

Su labor incluye acompañamiento a menores que viven en prisión, reintegración de jóvenes en conflicto con la ley y apoyo a personas encarceladas injustamente. Estas acciones buscan romper ciclos de violencia desde la raíz.

Familiar subrayó precisamente ese impacto al defender a Saskia, al señalar: “déjenla trabajar en santa paz… dejen a la gente que le da a este país cosas muy positivas”. Para ella, el debate no debería eclipsar una labor que, insiste, transforma vidas.