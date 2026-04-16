Muere Alejandro Burillo Azcárraga, exdueño del Atlante y cercano a Televisa y la FMF

Excolaboradores de Alejandro Burillo Azcárraga, así como figuras del deporte, resaltaron el impacto histórico que tuvo el dirigente en la consolidación y crecimiento de proyectos clave del deporte en México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Alejandro Burillo Azcárraga, una de las figuras más influyentes en la gestión del deporte mexicano, falleció este 16 de abril a los 74 años. La noticia fue confirmada por familiares y figuras del futbol nacional.

Burillo dejó una huella profunda tanto en el futbol como en el tenis. Su paso por clubes como Atlante y su impulso al Abierto Mexicano de Tenis lo consolidaron como un referente en la industria deportiva.

Alejandro Burillo Azcárraga, figura clave del deporte mexicano, falleció a los 74 años y deja un legado imborrable en el crecimiento del futbol y el tenis en el país. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La reacción de excolaboradores, directivos y aficionados no se hizo esperar. El legado de “El Güero” se extiende más allá de la cancha y marca el cierre de una etapa en la historia del deporte en México.

Burillo, arquitecto en la dirección de clubes y selecciones

El impacto de Burillo Azcárraga en el futbol mexicano se extiende desde la administración de clubes hasta la estructura de selecciones nacionales. Desde los años noventa, su participación en la gestión del Atlante, Necaxa y América lo posicionaron entre los principales directivos de la época.

Controló parte del Consejo de Futbol de Televisa y gestionó el 25 por ciento del capital futbolístico del grupo.

Fue responsable de vestir a la Selección Mexicana con Aba Sport en Francia 98 y Corea-Japón 2002 .

Ocupó la presidencia del Atlante y tuvo influencia en el armado de las selecciones nacionales a finales de los noventa y principios de los dos mil.

El empresario impulsó la proyección del deporte mexicano al vestir a la Selección Mexicana con Aba Sport en Francia 98 y Corea-Japón 2002. (Foto: Especial)

En la etapa final de su carrera, Burillo se alejo de la dirección futbolística tras la muerte de Emilio Azcárraga Milmo y la llegada de nuevas administraciones a la televisora.

Impulso al tenis y al desarrollo deportivo en México

La intervención de Burillo trascendió el futbol. Impulsó la creación de Mextenis y es pieza clave para trasladar el Abierto Mexicano de Tenis a Acapulco, elevando el torneo de categoría 250 a 500 en el calendario de la ATP.

Gestionó la venta del Centro Pegaso de Alto Rendimiento , ahora propiedad de la Federación Mexicana de Futbol , por cinco millones de dólares.

Facilitó el desarrollo de proyectos deportivos y de infraestructura para la preparación de la Selección Mexicana .

Promovió la diversificación empresarial en telecomunicaciones, hotelería y deportes tras fundar Grupo Pegaso.

El Centro Pegaso de Alto Rendimiento fue vendido a la Federación Mexicana de Futbol por cinco millones de dólares gracias a la intermediación de Burillo. (FOTO: Sandra Perdomo/CUARTOSCURO.COMM

Así, el exdirectivo asumió un papel activo en la modernización y profesionalización de espacios para atletas y clubes nacionales.

Reacciones y legado de un dirigente polémico

La confirmación del fallecimiento de Alejandro Burillo generó una ola de mensajes de condolencia y reconocimiento por parte de figuras del futbol y la televisión.

Fernando Schwartz, uno de los primeros en confirmar el suceso, escribió: “No tengo palabras. Duele y mucho. Alejandro Burillo ha fallecido. El Güero fue un gran guía, amigo y jefe de corazón con quien vivimos en TV y Futbol grandes historias. Vuela alto Alex. Qepd”.

Su gestión estuvo marcada por intentos de compra de clubes como Chivas y por el fortalecimiento de la estructura directiva en la FMF .

El legado de Burillo incluye la profesionalización de organizaciones y la creación de espacios de alto rendimiento en México .

En los últimos años enfrentó problemas de salud derivados del cáncer de piel, situación que se agravó.

La gestión de Burillo se caracterizó por intentos de adquisición de clubes históricos como Chivas y la reestructuración directiva de la FMF. (FOTO: Susana Navarrete/CUARTOSCURO.COM)

El fallecimiento de Burillo marca el cierre de una etapa en la historia del deporte mexicano, reconocida por su influencia en el futbol de clubes y la proyección del tenis internacional.