México

Mauricio Mancera pide ayuda a la policía de CDMX por misteriosas amenazas de muerte

El conductor de televisión mostró un mensaje anónimo donde le aconsejan quitarse la vida

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El conductor no dio mayores detalles de las amenazas recibidas (IG: maumancera)
El conductor no dio mayores detalles de las amenazas recibidas (IG: maumancera)

Poco después de las 14:00 horas de este jueves 16 de abril, el conductor de televisión Mauricio Mancera empleó su cuenta de X para denunciar que ha sido víctima de amenazas en su contra y solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudana de la Ciudad de México.

Un misterioso mensaje en su bandeja de entrada

“Buenas tardes @SSC_CDMX estoy recibiendo este tipo de amenazas desde ese correo. Me pueden ayudar por favor”, escribió en el mensaje donde adjuntó un pantallazo de su bandeja de entrada, donde se lee:

“Mauricio Almadita Mancer:

Es necesario que seas de nuestro emporio la innecesidad de tu ciclo vital, eres ya a corta edad un fósil, y debes adquirir entierro en piedra, ya suicídate, no nos sirves. El jefe, bang! JDT!“.

El mensaje quedó abierto y con accesibilidad limitada pues sólo algunas cuentas pueden responderle. Al momento, la Secretaría no ha respondido de manera pública al conductor de televisión, quien no dio más detalles respecto al críptico mensaje que recibió.

Mancera solicitó la ayuda de la SSC_CDMX en su perfil de X
Mancera solicitó la ayuda de la SSC_CDMX en su perfil de X

La trayectoria de Mauricio Mancera en la pantalla mexicana

Mauricio Mancera Reynoso nace en la Ciudad de México el 5 de octubre de 1983, aunque pasa gran parte de su infancia y juventud en Veracruz. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Cristóbal Colón y se titula en 2006. Domina inglés y francés, y desde joven incursiona en la radio universitaria con programas como “Sal, chile y limón” y “S.A. de U.C.C.”.

En televisión inicia como conductor principal de “Momento Rojo” en TV Azteca Veracruz y después participa en el matutino “Chiflando y aplaudiendo”. Su proyección nacional llega con “Venga la alegría”, donde se consolida como uno de los conductores más populares del programa.

En 2014 encabeza “El Hormiguero MX”, versión mexicana del formato español, y demuestra su capacidad para adaptarse a nuevos retos televisivos. Posteriormente, se integra como conductor al programa “Hoy” en Televisa, compartiendo créditos con figuras como Galilea Montijo y Raúl Araiza. Además, participa en la serie “Mi querida herencia” y en realities como “MasterChef Celebrity”.

Mauricio Mancera estuvo en Venga la Alegría desde 2006 hasta 2013 (Foto: Instagram @maumancera)
Mauricio Mancera estuvo en Venga la Alegría desde 2006 hasta 2013 (Foto: Instagram @maumancera)

Mancera es conocido por su estilo directo y transparente, así como por su sentido del humor. Ha declarado que nunca sufrió maltratos en TV Azteca y ha defendido su ética profesional ante polémicas en redes sociales.

Recientemente, en febrero de 2026, sufre un accidente automovilístico del que sale ileso y lo comunica a sus seguidores por redes sociales, mostrando cercanía con el público.

Mauricio Mancera continúa activo en medios, destacando tanto en conducción como en proyectos de actuación y reality, y es considerado uno de los conductores más versátiles de la televisión mexicana.

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