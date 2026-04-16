Ed Sheeran busca frenar a los revendedores en México: estas son las medidas de seguridad

Los fanáticos podrán adquirir sus boletos de una manera más segura. (REUTERS/Kylie Cooper)

Ed Sheeran llevará su gira Loop al Estadio Ciudad de los Deportes en Ciudad de México el próximo 11 de diciembre de 2026. Sin embargo, se percató de que los revendedores son un problema para sus fanáticos, por lo que buscó la manera de generar medidas de seguridad para evitar fraudes o estafas.

La presencia de estas personas en gran parte de los eventos que se realizan en nuestro país ha generado una grand esconfianza en las personas que buscan acercarse a su artista favorito. Ante ello, el cantante decidió tomar cartas en el asunto que frenaran las prácticas ilegales y que, a su vez, dejaban a muchos seguidores sin una entrada para el concierto.

Ed Sheeran sorprenderá a los fanáticos mexicanos con doble escenario y pantallas gigantes.

¿Qué medidas se tomarán para el evento?

El sistema de venta estará basado en boletos vinculados al nombre del comprador principal. Una vez realizada la compra, el usuario recibirá un correo de confirmación con un comprobante, el cual no será válido como boleto de acceso. Las instrucciones y la entrega del boleto digital serán enviadas cerca de la fecha del evento.

Con el fin de limitar la reventa, los boletos serán cancelados en su totalidad si se detecta que fueron ofrecidos en plataformas como Viagogo. Además, en caso de errores o necesidades específicas respecto a los nombres registrados, los compradores podrán solicitar el cambio única y puntualmente, contactando al Centro de Atención a Clientes mediante el correo atc.loop2026@funticket.mx.

Para ingresar al Estadio Ciudad de los Deportes, todos los miembros del grupo deberán presentarse juntos y acompañados por el titular de la compra. El comprador principal deberá presentar una identificación oficial vigente—INE, licencia de conducir o pasaporte—cuyo nombre coincida exactamente con el registrado en las entradas.

Será indispensable presentar también el correo de confirmación y el boleto digital recibido cerca de la fecha del concierto. El cumplimiento de estas medidas es obligatorio para todos los asistentes y busca garantizar la validez de cada entrada.

Ed Sheeran regresa a la capital mexicana el viernes 11 de diciembre con su Loop Tour, un show en el Estadio Ciudad de los Deportes donde cada canción será creada en tiempo real en el escenario. (X/ @edsheeran)

Precios, zonas y proceso de compra

El concierto de Ed Sheeran contará con diferentes zonas y precios que ya incluyen el cargo por servicio:

General A: 5.267 pesos mexicanos

General: 2.977 pesos mexicanos

Palcos (Boxes): 7.901 pesos mexicanos

Platea Lateral A: 6.069 pesos mexicanos

Platea Lateral B: 4.866 pesos mexicanos

Preferente Lateral: 4.065 pesos mexicanos

Freedom: 4.351 pesos mexicanos

Platea Cabecera A: 2.290 pesos mexicanos

Platea Cabecera B: 1.832 pesos mexicanos

Preferente Cabecera General: 1.718 pesos mexicanos

Entradas a la venta en Ticketmaster con descuento BBVA hasta el 30 de abril.

Es importante destacar que no habrá preventas ni preferenciales para los usuarios, se hará una venta general única.

El proceso de compra se realizará únicamente en FunTicket y comprende los siguientes pasos:

1. Ingresar al portal oficial de FunTicket el lunes 20 de abril a las 11:00 horas.2. Elegir la zona y el número de boletos, respetando el límite de seis por cliente.3. Proporcionar los datos personales requeridos.4. Recibir el correo de confirmación y comprobante (no válido como entrada).5. Esperar las instrucciones para la descarga o recepción del boleto digital, que se notificará cerca de la fecha del evento.

Este concierto en Ciudad de México forma parte de la gira Loop, basada en el álbum Play, en la que Ed Sheeran utiliza una loop station para construir en vivo todas sus canciones. Así, cada presentación ofrece una experiencia irrepetible con sonidos creados en tiempo real sobre el escenario.