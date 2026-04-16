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¿Cuánto tiempo estará fuera Nico Ibáñez con Cruz Azul? Confirman la gravedad de su lesión

La baja del artillero complica el cierre del Clausura 2026 para La Máquina, que busca afianzarse el liderato

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El atacante tuvo que salir acompañado de las asistencias médicas durante el América vs Cruz Azul tras un fuerte encontronazo. (X/ @CruzAzul)
El atacante tuvo que salir acompañado de las asistencias médicas durante el América vs Cruz Azul tras un fuerte encontronazo. (X/ @CruzAzul)

La confirmación de la lesión de Nicolás Ibáñez en Cruz Azul genera inquietud rumbo a la recta final del Clausura 2026. El delantero argentino se convierte en la baja más sensible para La Máquina justo cuando el equipo busca asegurar su lugar en la Liguilla.

El regreso de Ibáñez se vuelve clave para el cuerpo técnico que, pese a contar con Gabriel “El Toro” Fernández, llega con la urgencia de sumar puntos.

La lesión de Nicolás Ibáñez en Cruz Azul representa un golpe sensible en la fase decisiva del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
La lesión de Nicolás Ibáñez en Cruz Azul representa un golpe sensible en la fase decisiva del Clausura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con la incertidumbre sobre su regreso tras su salida durante el Clásico Joven en el Estadio Banorte, las opciones ofensivas del plantel se ven limitadas y la presión aumenta para el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón.

Ruptura muscular confirmada tras el Clásico Joven

La noticia sobre la lesión de Ibáñez llega tras varios días de espera, en busca de un diagnóstico claro por parte del cuerpo médico.

  • El reporte oficial de Cruz Azul indica que Ibáñez sufrió una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha.
  • Se descartó daño en el tendón de Aquiles, lo que reduce el riesgo de una ausencia prolongada.
  • La lesión complica el panorama del equipo para las tres jornadas restantes del torneo regular.
El club informó que el futbolista presenta una ruptura muscular tras el Clásico Joven y su evolución médica definirá el tiempo real de recuperación. (X/ @CruzAzul)
El club informó que el futbolista presenta una ruptura muscular tras el Clásico Joven y su evolución médica definirá el tiempo real de recuperación. (X/ @CruzAzul)

En este sentido, la evolución de Ibáñez será determinante para conocer el tiempo real de recuperación, aunque el club no se comprometió con una fecha específica para su regreso.

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