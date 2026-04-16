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Jessie Ware en Teatro Metropolitan: fecha y boletos para ‘The Superbloom Tour’ de la cantante británica de dance pop

La artista incluirá la capital mexicana entre ciudades como Toronto, Nueva York y Londres en su imponente gira que presentará su nuevo álbum y espectáculo escénico

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Jessie Ware anuncia su regreso a Ciudad de México con The Superbloom Tour el 22 de octubre en el Teatro Metropólitan (Ocesa)
Jessie Ware anuncia su regreso a Ciudad de México con The Superbloom Tour el 22 de octubre en el Teatro Metropólitan (Ocesa)

Jessie Ware programa el regreso a Ciudad de México con su gira The Superbloom Tour, la más extensa y ambiciosa de su trayectoria hasta ahora, y anticipa un espectáculo en el Teatro Metropólitan el próximo 22 de octubre.

El tour internacional acompaña el lanzamiento de su nuevo álbum Superbloom, que sale al mercado el 17 de abril bajo el sello EMI Records, mientras Ware se consolida como una de las voces más seguidas del pop contemporáneo.

El recorrido global de la cantante originaria de Reino Unido contempla su primer paso por grandes arenas de ese país, incluidos escenarios de referencia como The O2 Arena en Londres, así como presentaciones en el Radio City Music Hall de Nueva York y el Greek Theatre de Los Ángeles.

Superbloom marca la etapa musical más ambiciosa de Jessie Ware, con un enfoque en groove-pop y transformación artística (EMI vía AP)
Superbloom marca la etapa musical más ambiciosa de Jessie Ware, con un enfoque en groove-pop y transformación artística (EMI vía AP)

El acceso para el concierto en el Metropólitan arranca con la preventa Banamex el 22 de abril a partir de las 11:00 horas. Un día después inicia la venta general en taquillas y a través de www.ticketmaster.com.mx.

La gira comienza el 6 de octubre en Toronto y cruza por al menos 20 ciudades de América del Norte y Europa, con un cierre previsto en el Reino Unido.

Jessie Ware lleva Superbloom a escenarios de América del Norte, Europa y Reino Unido

El itinerario de The Superbloom Tour se despliega con fechas confirmadas en las principales ciudades culturales de Norteamérica, transitando desde Toronto, Nueva York, Washington DC, Chicago, San Francisco y Los Ángeles, hasta la Ciudad de México.

Posteriormente, la gira recorre París, Praga, Gdansk, Vilna, Berlín, Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, para desembocar en el Reino Unido con paradas en Londres, Dublín, Glasgow y Mánchester.

Ware describe este tour como su proyecto en vivo más ambicioso y multitudinario, al incorporar recintos emblemáticos y nuevos públicos.

Primavera Sound - Sabado 12 - Jessie Ware
El tour internacional de Jessie Ware incluye presentaciones en grandes recintos como The O2 Arena de Londres y Radio City Music Hall de Nueva York (Chule Valerga)

En palabras de la artista: “Estoy muy emocionada de realizar mis shows más grandes hasta ahora. ¡¡¡Llegamos a las arenas!!! Estaré tocando en recintos icónicos de todo el mundo y no podría estar más feliz. El Superbloom Tour estará lleno de celebración, baile, teatro, vaqueros y diosas y, por supuesto, MUCHO canto. ¡No puedo esperar para entrar en mi jardín donde todos floreceremos!”.

Superbloom marca expansión musical y éxito comercial para Ware

El disco Superbloom representa la siguiente fase creativa para Jessie Ware tras los lanzamientos What’s Your Pleasure? y That! Feels Good! de 2023, que le valieron reconocimiento en la crítica y consagración en el pop internacional.

La nueva producción explora el groove-pop con sonoridades inspiradas en Studio 54, y desarrolla temas alrededor del placer, la intimidad, la conexión y la transformación artística.

La gira The Superbloom Tour acompaña el lanzamiento mundial del nuevo álbum Superbloom de Jessie Ware bajo el sello EMI Records (Ocesa)
La gira The Superbloom Tour acompaña el lanzamiento mundial del nuevo álbum Superbloom de Jessie Ware bajo el sello EMI Records (Ocesa)

Ha obtenido múltiples nominaciones a los premios BRIT y es reconocida por sus presentaciones en festivales internacionales como Glastonbury y Primavera Sound, así como los British Fashion Awards.

Entre los sencillos más conocidos del repertorio reciente de Ware figuran Free Yourself, Pearls y Begin Again, que han contribuido a fortalecer una base de fans internacional.

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