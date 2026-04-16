México

Evelyn Salgado se reúne con Sheinbaum y Harfuch en Palacio Nacional tras secuestro del alcalde de Taxco y su padre

La gobernadora de Guerrero aseguró que continuará trabajando para fortalecer la seguridad en la entidad

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Evelyn Salgado Harfuch y Sheinbaum
Foto: Especial

Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en Palacio Nacional.

La mandataria estatal acudió a la Ciudad de México para participar en la reunión del Gabinete de Seguridad como parte de su compromiso con la entidad y sus habitantes.

Dicha reunión se llevó a cabo luego del secuestro del alcalde de Taxco de Alarcón, Jesús Andrés Vega Carranza, y de su padre, Juan Vega Arredondo, a manos de integrantes de la Familia Michoacana.

“La seguridad de los guerrerenses es nuestro mayor compromiso. Y en esta directriz continuaremos fortaleciendo la estrategia integral, que atiende desde las causas hasta la presencia operativa en territorio”, aseguró la gobernadora.

Evelyn Salgado también afirmó que continuará trabajando de manera coordinada para garantizar la tranquilidad y paz del estado.

Evelyn Salgado con Harfuch
Foto: Especial

Alcalde de Taxco y su padre fueron secuestrados: autoridades señalan a la Familia Michoacana

La desaparición de Juan Andrés Vega Carranza, alcalde de Taxco de Alarcón, junto con su padre, el médico Juan Vega Arredondo, ocurrió en dos hechos distintos pero interconectados entre el 11 y el 13 de abril.

De acuerdo con medios locales, la privación de la libertad de ambos funcionarios se vincula directamente a la captura de Juan “N”, alias “El Gokú”, presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Taxco, ocurrida el 8 de abril, lo que detonó bloqueos, presiones y un canje fallido de rehenes.

Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto”, fue secuestrado la mañana del 11 de abril cuando circulaba por la carretera Taxco-Cuernavaca, a la altura de Los Pocitos.

El automóvil del médico fue localizado al mediodía del 12 de abril en las inmediaciones de Acamixtla. Un día después se reportó la desaparición del alcalde de Taxco, durante el despliegue de búsqueda de su padre.

Secuestran al padre del alcalde de Taxco
Foto: Redes Sociales

Medios locales refirieron que Vega Carranza habría acudido por voluntad propia a una reunión con integrantes de la Familia Michoacana en Zacualpan, Estado de México, para negociar la liberación de su padre. Las fuentes afirman que el grupo criminal le exigió la entrega de “El Gokú” detenido el 8 de abril para concretar el canje.

El 15 de abril, tras tres días de búsqueda, tanto el alcalde como su padre fueron localizados en el Estado de México, por lo que fueron trasladados vía aérea a Iguala, Guerrero, para recibir atención médica y psicológica.

Omar García Harfuch informó en la conferencia de prensa matutina de la presidenta Sheinbaum que la localización exitosa se debe al cruce de inteligencia y el seguimiento de rutas de escape hacia el Estado de México.

Juan alias "El Goku", arrestado por venta de drogas en Taxco de Alarcón, Guerrero
Juan alias "El Goku", arrestado por venta de drogas en Taxco de Alarcón, Guerrero

“Hubo dos mantas que salieron en su contra, una el año pasado y otra este año, pero eso está en investigación”, señaló el funcionario respecto a narcomensajes colocados en contra del alcalde de Taxco de Alarcón.

Las mantas acusaron a Vega Carranza de tener nexos con la célula de Los Tlacos, aunque militantes de Morena argumentan que estos señalamientos carecen de sustento y destacan que el propio alcalde enfrentó personalmente a los criminales para salvar a su padre.

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