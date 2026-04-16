Depredador, manipulador y arrogante: en la mente del feminicida serial de Iztacalco, su perfil criminológico

Miguel Cortés tenía una autoestima muy alta, creyó que en la cárcel lo iban a tratar como "estrella de rock" y pese a ser químico farmacobiólogo no pudo pasar pruebas básicas psicométricas, confesó la abogada Erendari Trujillo Fotoarte: Jesús Avilés Infobae México

Erendari Trujillo fue clave para que realizaran un examen psicológico y perfil criminal con especialistas que duró cuatro días por lo que lo tuvo frente a frente en varias ocasiones, pudo conocer de cerca a este hombre a quien considera “manipulador” como prácticamente todos los asesinos seriales. Sin embargo gracias a su tenacidad logró convencer al abogado defensor para que le realizaran los estudios que arrojaron varias sorpresas de su personalidad.

Para ello supo que él quería “ser escuchado” y ser foco de atención, por lo que ella vio la oportunidad y habló con su abogado defensor de oficio para que le preguntara y Miguel estuvo de acuerdo. El motivo, explicó la abogada pudo ser que tenía curiosidad por lo que le preguntarían y conocerla, ya que ella mostraba interés en conocerlo, sin embargo la licenciada quería usar esta estrategia para sacar más información de las más de 30 posibles víctimas, lo que él se negaba a decirle a los peritos que lo habían entrevistado, y lo logró.

Ella sabía que él también la había analizado y quería usarla para sus propios fines, así como obtener beneficios ya que por su larga carrera, la abogada se desenvuelve ampliamente y conoce a varios peritos, funcionarios públicos con los que trabaja debido a su labor diaria.

Los primeros días se le entregaron exámenes psicométricos y la litigante se sorprendió ya que él no los pasó “ni siquiera llegó a la mitad”, incluso pidió libros como El Manual del asesino en serie, pero ella no se los dio al propósito para no darle más ideas.

La abogada Trujillo en un encuentro con medios (X/@AztecaNoticias)

Refiere que ya no era el hombre alto e imponente con sus 90 kilos con los que entró a la cárcel cuando fue detenido, había bajado mucho de peso por las condiciones de carencia propias del reclusorio e incluso una vez que lo tocó para ofrecerle comida él se sobresaltó alejándose de ella, lo que la sorprendió.

Sin embargo los otros reclusos que ayudaban a diligencias dentro de la cárcel le platicaron que era muy soberbio. Que estaba enojado y frustrado por la comida que le daban y por estar restringido, pese a que era por su propia seguridad.

La abogada remarca que la totalidad de sus interacciones con el acusado y los resultados de su trabajo están grabados y documentados. Asegura que fue la última persona ajena a la FGR que tuvo contacto profesional con Miguel. “Hubo mucho desgaste mental. Yo entré en la noche, salí en la madrugada, qué necesidad”, concluye sobre la complejidad de su labor, pero confía en que los insumos obtenidos estén hoy en manos de la Fiscalía para avanzar en la resolución de múltiples carpetas de investigación vinculadas al caso que descubrirían hasta más de 30 víctimas, y mientras ella cree que es posible que sí haya cometido tantos crímenes también considera que este tipo de asesinos seriales tienden a exagerar, sin embargo subraya que cada palabra y referencia que hizo debe ser investigada para revelar otras posibles víctimas.

Modus operandi

La abogada explicó que, como lo confirmaron los perfiladores, él como asesino serial, no sentía empatía, imitaba las emociones y por eso era capaz de llorar para convencer y manipular con sus acciones. Detalló que como otros asesinos eligen a la víctima desde la vulnerabilidad, chicas que están alejadas de su familia, con diversos problemas económicos, físicos o con traumas de infancia para hacerlas sentir protegidas y depredarlas.

Pese a que son ocho las probables víctimas por las que ha sido señalado, él refirió que serían más de 30, incluso lo confesó a la FGJ y estaba dispuesto a llevarlos a donde las enterró Fotoarte: Jesús Avilés Infobae México

“Lo enaltecieron demasiado pero era un imitador. Actuaba por impulso, era un sanguinario. Cuando entró a la cárcel era muy soberbio, quería dar clases a los demás reclusos y tener esa apariencia de especialista intelectual con las que conquistó a varias mujeres, compañeras de trabajo y que posteriormente mataría”, detalló en el programa de Youtube Relatos Forenses podcast.

Señaló que “tenía un nivel altísimo de egocentrismo” porque presumía que no era necesario que hiciera algún esfuerzo para conseguir a sus víctimas ya que se acercaban solas, incluso las cooptaba por una aplicación de citas y que según él no las violaba sino que ellas accedían, lo que por supuesto es poco creíble.

“Dijo que incluso en las primeras citas eran ellas quienes le proponían ir a su departamento para tener relaciones sexuales y cuando estudias la victiminología te das cuenta que eran mujeres muy jóvenes que probablemente no tuvieron acceso a herramientas donde ellas pudieron ponerse a salvo. Era muy manipulador y las estuviaba, porque físicamente no era nada agraciado, tenía hiperpigmentación, cuando se rascaba se le hacían hoyos en la piel, los brazos muy largos, un olor muy desagradable, no porque fuera sucio sino porque se percibía su personalidad”, dijo.

Miguel 'N', el feminicida de Iztacalco (Infobae)

Su novia embarazada con la que vivió y también murió

Incluso él le relató que lloró al contar que tenía una novia con quien llevaba nueve años de relación que vivió con él, sin embargo se culpó porque dijo que ella había muerto el día de su cumpleaños debido a un derrame cerebral tras embarazarle, que él sí se quería casar con ella y tener una familia. Sin embargo Erendari pudo darse cuenta de contradicciones, ya que también le contó que quería que ella se fuera acostumbrando a su forma de vida, por eso tenía sus cráneos en el departamento a la vista de todos.

“Él dice que la primera víctima pudo ser en 2012 pero yo estoy segura que a este nivel él ya había perfeccionado su técnica. Dijo que con la primera pensaba que lo capturarían ya que tenían los registros telefónicos y evidencia física pero no, por lo que supo que podía operar sin mayor esfuerzo. Él no tuvo un periodos de enfriamiento donde dejara de matar. Cuando le preguntaron qué sentía cuando mataba dijo que nada”.

Cortés Miranda tenía diarios donde seguramente manifestó información clave de sus víctimas y la abogada considera que hay que leer entre líneas porque cuando les platicó de su bachillerato dijo que había un cuarto cerrado que si alguien escondiera un cadáver nunca se darían cuenta, lo que le hizo pensar pudiera ser en esta época cuando despertó su intinto asesino.

“Yo creo que mataba por curiosidad, no había un motivo ni trauma contra las mujeres. Aunque él dijo que hablaba cuatro idiomas y su título como profesista era su orgullo, era un inadaptado socialmente, era en realidad un depredador”, consideró.

En su departamento, que era físicamente igual al de Jeffrey Dahmer, relata la abogada, estaba muy sucio, desorganizado y hasta con chinches. Fue ahí donde se encontraron cráneos, varios tipos de restos óseos hasta en las plantas, esto es de carácter público.

Desmitificando al asesino serial

Erendari señaló que muchos asesinos seriales son “admirados” y se cree que son más inteligentes que las personas promedio debido a que pasan años matando sin que sean capturados, sin embargo ella afirma que no es así y que en realidad fue por omisiones del estado en gobiernos anteriores.

La pasante a quien quiso enamorar

Trujillo detalló que una mujer puso ser víctima de manipulación ya que Miguel preguntaba mucho por ella y la presionaba para que la joven interactuara con él, sin embargo Erendari se dio cuenta que tenía todas las características del perfil de sus víctimas y era un peligro que ella se le acercara.

Su familia lo apoyó, cooperó con las autoridades y él les dijo que no lo visitaran

La familia del feminicida serial no habría defendido su inocencia en ningún momento, y en su lugar habría optado por colaborar con la Fiscalía desde el inicio de las investigaciones, según describe la abogada responsable de la perfilación psicológica del acusado en entrevista con Infobae México. La letrada subraya que los allegados solicitaron medidas de protección, ya que consideraban que enfrentaban un nivel de riesgo social elevado por su relación con el procesado.

La abogada indica que, al inicio del proceso, el acusado recibía visitas de su madre y hermana, además de haber tenido al menos un acercamiento para la elaboración de un libro biográfico, proyecto que no le gustó a Migue debido al enfoque que le querían dar, por lo que negó su realización.

Con el paso del tiempo, Miguel rompió contacto con su familia y les indicó que dejaran de pagar defensa privada. “Ya ni gasten en defensor. Sé que me voy a quedar, sé que ya hasta aquí llegué”, cita la abogada como parte de la actitud resignada del acusado en las fases avanzadas de su proceso, además de alguna manera para protegerlas de los demás internos y probablemente de causarles más angustia, ya que después de la muerte de su padre en la contingencia por Covid-19, la familia se fracturó.

Trujillo además aclaró que la versión de que pudo haber sido abusado por su padre cuando era niño no fue cierta, si bien sí físicamente, no pasó más allá de correcciones verbales y físicas sin ser de gravedad, teoriza que pudo haberlo inventado por consejo de algún primer asesor jurídico para limpiar su imagen. Sin embargo nada justifica lo que le hizo a sus múltiples víctimas, a quien acechó, cazó, asesinó brutalmente y profanó sus cuerpos de formas inimaginables.