Localizan en Nueva York una pieza maya de valor incalculable robada en México hace años

La pieza arqueológica maya será exhibida en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.

Un dintel maya extraído ilegalmente de Yaxchilán, en Chiapas, y de valor incalculable, fue presentado este jueves en Nueva York tras su recuperación por el cónsul de México.

La pieza, tallada en piedra caliza y con un peso cercano a una tonelada, será trasladada a México para exhibirse en el Museo Nacional de Antropología. Aún no se tiene una fecha de regreso contemplada.

Esta acción marca no solo la devolución de un patrimonio robado, sino también la consolidación de la política de recuperación de bienes culturales impulsada por los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

Más de 14 mil piezas arqueológicas recuperadas

El cónsul Marcos Bucio informó que la recuperación de este dintel maya representa una de las cerca de 14 mil piezas arqueológicas que las autoridades mexicanas han logrado repatriar en los últimos cinco años.

Bucio señaló que más de 2.300 piezas recuperadas en ese periodo estaban en la ciudad de Nueva York, donde se contó con el apoyo de la Fiscalía de Manhattan para su devolución.

El funcionario detalló que este nuevo rescate corresponde al periodo Clásico mesoamericano —entre los años 600 y 900 d.C.— y que junto a él estuvieron presentes Diego Sandoval, director jurídico del consulado, y la escritora Carmen Boullosa.

Foto INAH

Boullosa calificó la entrega como “un acto de justicia” y recordó que de los cerca de 70 dinteles mayas originales, la mayoría fueron sacados de forma ilegal de México.

El cónsul Bucio informó que un avión de la Fuerza Aérea de México realizará el traslado del dintel de regreso al país. El canciller Roberto Velasco recibirá la obra en México antes de que sea enviada al Museo Nacional de Antropología. Bucio resaltó que este tipo de recuperaciones reflejan el compromiso del Estado mexicano con la defensa de su historia, su identidad y su soberanía cultural.

Dintel maya paseó por Europa

De acuerdo con Bucio, el actual propietario, un empresario de Nueva York que pidió mantener el anonimato, se puso en contacto con el Consulado en junio de 2025 cuando el cónsul asumió el cargo en la ciudad. El empresario informó que tenía la pieza y que deseaba devolverla a México.

Según el relato del donante, el dintel estuvo previamente en Austria, aunque se desconoce por cuánto tiempo y por qué vía llegó allí. Permanece varias generaciones en su familia antes de ser entregado. Tras diversas reuniones entre las partes y sus respectivos abogados, la pieza fue entregada formalmente al Consulado mexicano.

El dintel representa al noveno señor de Yaxchilán, Cheleew Chan K’inich (conocido como Jaguar Acorazado IV), quien gobernó entre los años 769 y 800 d.C.. En la esquina superior izquierda se observa a este gobernante recibiendo tributo de otro gobernante subordinado, situado en la esquina derecha.

La escena se apoya en dos figuras atlantes que sostienen el monstruo cósmico del cielo sobre los hombros. Al centro figura Itzam, deidad vinculada a las montañas y encargada, según la tradición maya, de sostener el universo. Según Diego Sandoval, la indumentaria de la figura central demuestra que pertenece al rango más alto dentro de la jerarquía maya.

En el centro del dintel se aprecia también la firma del artesano que la talló, identificado como “Mayú”. Las cinco figuras representadas forman un quincunce, símbolo que para la cultura maya implicó centralidad, renovación cíclica del tiempo y orden cósmico.