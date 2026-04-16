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Critican al ‘Escorpión Dorado’ por “incómoda entrevista” al elenco de Malcolm el de en Medio

Seguidores de la serie responsabilizan al youtuber por haber influido en la cancelación de último momento de Justin Berfield en la DesertCon de Monterrey

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El Escorpión Dorado, con máscara negra y dorada, conduce. Frankie Muniz, de barba y chaqueta clara, va de copiloto. Tres hombres más están detrás
El popular influencer El Escorpión Dorado comparte un momento divertido en su auto con parte del elenco de la icónica serie "Malcolm el de en Medio" durante una reciente entrevista. (Escorpión Dorado: YouTube)

El Escorpión Dorado resultó un daño colateral por la tensión que generó la inesperada cancelación de Justin Berfield a la DesertCon de Monterrey, confirmada dos días antes de su presentación.

El popular youtuber afronta una especie de cancelación digital impulsada por fanáticos de la serie Malcolm el de en Medio, quienes lo acusan de haber incomodado a Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield durante la grabación de un episodio para su canal en YouTube.

¿Por qué canceló Justin Berfield su participación en DesertCon?

De acuerdo con un comunicado difundido por Berfield en sus cuentas oficiales, la decisión fue tomada ante el incumplimiento de obligaciones contractuales.

“Me entristece compartir que no estaré presente en DesertCon este fin de semana (18 y 19 de abril) en el Pabellón M en Monterrey, México. Mis maletas estaban empacadas, mi vuelo estaba reservado y estaba emocionado de conocerlos a todos. Desafortunadamente, el productor del evento no cumplió con sus obligaciones contractuales, dejándome sin otra opción más que retirarme. Esto está completamente fuera de mi control”, informó Berfield.

El histrión subrayó que sostuvo conversaciones para retribuir a las personas que habían adquirido para el evento: “Si compraron boletos específicamente para conocerme, por favor, contacten directamente al productor del evento para obtener un reembolso completo, el cual me han asegurado que honrarán”.

El Escorpión Dorado enmascarado y Frankie Muniz aparecen dentro de un coche, con otro hombre en el asiento trasero durante una entrevista grabada
El Escorpión Dorado, enmascarado, entrevista a Frankie Muniz y otros miembros del elenco de Malcolm in the Middle dentro de un vehículo, generando diversas reacciones en línea. (Facebook)

Críticas contra el Escorpión Dorado

Tras el anuncio en Facebook y X —antes Twitter— surgieron cuestionamientos contra la dinámica establecida por El Escorpión Dorado durante su entrevista.

Portal Geek, sitio especializado en cultura pop, realizó un extenso análisis que capturó la atención de fans de la serie por establecer que la gira de promoción del proyecto Malcolm el de en Medio: La vida sigue siendo injusta, resultó desgastante para Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield.

“En una de las entrevistas que dieron, el entrevistador conocido como El Escorpión Dorado les preguntó: ‘¿Por qué estos capítulos fueron tan woke? ¿Por qué hicieron a Stevie homosexual si en la serie original le gustaban mujeres?’"

Sin perder la tranquilidad que lo caracteriza, Christopher Masterson respondió: “¿Nunca tuviste un conocido que le gusten las mujeres y que luego también los hombres?”.

En contraste, Justin y Frankie Muniz cruzaron una mirada de desconcierto que no pasó desapercibida.

Los actores Frankie Muniz, hablando en primer plano, y Justin Berfield en el asiento trasero de un coche
Los actores Frankie Muniz y Justin Berfield, parte del elenco de 'Malcolm', en un automóvil durante su polémica visita a México, donde surgieron críticas contra El Escorpión Dorado. (Facebook)

Alex Montiel revela si los actores se incomodaron

Al margen de la controversia que crecía en plataformas digitales, Alex Montiel, actor detrás del personaje, indicó en su canal de YouTube que quedó sorprendido por la actitud amable de Masterson, Berfield y, especialmente, Muniz.

El evento se llevaría a cabo el fin de semana en la ciudad de Monterrey.
El evento se llevaría a cabo el fin de semana en la ciudad de Monterrey. (IG Justin Berfield)

Atribuyó la seriedad de Masterson y Berfield a que, a diferencia de Muniz, ellos no habían tenido la oportunidad de atestiguar el furor que la serie genera en el país. “Los vi muy serios, dije ‘a ver qué tal, no están tan en forma, en el sentido de entrevistas y echar desmadre’”.

Este factor fue interpretado como un exceso de parte de su personaje durante la entrevista. En Facebook, seguidores de ‘Malcolm’ expresaron opiniones críticas contra su formato. “Hay que felicitar al Escorpión Dorado, logró algo que ni Venga la Alegría hizo, INCOMODARLOS”, escribió un usuario. Otros defendieron su estilo, al mencionar que no había correlación entre la entrevista y la decisión de Berfield de cancelar su participación en el DesertCon.

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