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Místico y Templario brillan en la lucha estelar y vencen con autoridad a Soberano Jr. y Black Tiger

La dupla técnica se llevó la victoria tras una ejecución que definió el combate en un martes espectacular en la Arena México

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El combate principal cumplió con las expectativas y dejó grandes momentos. (Foto: Diego Cedrix)
El combate principal cumplió con las expectativas y dejó grandes momentos. (Foto: Diego Cedrix)

La función de martes popular celebrada el 14 de abril en la Arena México dejó una noche llena de emociones, destacando una lucha estelar que captó la atención de los aficionados desde el primer momento.

En el combate principal, Místico y Templario se midieron ante Soberano Jr. y Black Tiger en un enfrentamiento que combinó espectacularidad y técnica sobre el ring. La batalla tomó un giro decisivo cuando Templario ejecutó un Sasuke Special sobre Soberano Jr., movimiento que marcó el inicio del desenlace para el equipo rudo.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

Con el dominio inclinado a su favor, Místico selló la victoria al aplicar su tradicional llave “La Mística” sobre Black Tiger, asegurando así el triunfo para su bando en una lucha que cumplió con las expectativas del público presente.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

En otro de los momentos destacados de la velada, Neón protagonizó un emocionante Match Relámpago frente a Flip Gordon. Cuando el empate parecía inevitable, el primero sorprendió con un lance espectacular en los últimos segundos, logrando una victoria agónica que encendió a la afición.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

La representación internacional también tuvo un papel relevante. Los japoneses Yutani, Okumura y Shoma Kato mostraron coordinación y dominio para imponerse a Dragón Rojo Jr., Dragón de Fuego y Dragón Legendario en un combate que destacó por su dinamismo.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

En el enfrentamiento de dinastías, Calavera Jr. I y Calavera Jr. II lograron imponerse con autoridad ante Hijo del Pantera y Pantera Jr., consolidando su superioridad en el ring de la llamada México Catedral.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)

La división femenil también aportó intensidad a la función. Kira, Skadi y Nexy dominaron a Candela, Metálica y Valkyria en dos caídas consecutivas, mostrando contundencia desde el inicio de su combate.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
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(Foto: Diego Cedrix)

Por su parte, la lucha inicial fue protagonizada por Oro Jr. y Blue Shark, quienes arrancaron la velada con una victoria sobre Inquisidor y Troglodita, marcando el ritmo de una noche que mantuvo la atención del público de principio a fin.

(Foto: Diego Cedrix)
(Foto: Diego Cedrix)
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La función reafirmó el atractivo de las tradicionales funciones de martes, consolidando a la Arena México como uno de los escenarios más importantes de la lucha libre.

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