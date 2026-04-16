México

Aguinaldo ISSSTE: quiénes recibirán la mitad del pago tras fallo de la SCJN

La reducción llega en un escenario donde la inflación ha afectado el poder adquisitivo, lo que convierte al aguinaldo en un ingreso clave para miles de familias

Guardar
Hombre y mujer mayores sentados en una mesa, el hombre sostiene un talón de pago del ISSSTE con la mano en la frente, la mujer mira atenta. Una TV muestra un noticiero sobre el aguinaldo
Una pareja de pensionados muestra preocupación mientras revisa un talón de pago del ISSSTE y observa noticias sobre la reducción de su aguinaldo tras un fallo de la SCJN. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

A partir de 2026, una parte de los trabajadores del sector público enfrentará un cambio relevante en sus prestaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló en enero una reforma que reducirá el aguinaldo para nuevos jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Zacatecas (ISSSTEZAC), lo que ha generado inquietud entre quienes están próximos al retiro.

Qué pensionados recibirán solo la mitad del aguinaldo

El ajuste deriva de la modificación al artículo 74 de la ley del ISSSTEZAC. Con siete votos a favor, el máximo tribunal determinó que la medida es constitucional y no vulnera derechos fundamentales. Como resultado, quienes se jubilen bajo este esquema a partir de 2026 recibirán 30 días de aguinaldo, en lugar de los 60 que se otorgaban previamente.

Este recorte del 50% impacta de forma directa a la nueva generación de pensionados. En contraste, las personas que ya forman parte del padrón de jubilados conservarán su prestación completa sin cambios. La diferencia marca una línea clara entre quienes ya adquirieron el derecho y quienes se retiren bajo el nuevo marco legal.

El contexto económico añade presión al tema. La reducción llega en un escenario donde la inflación ha afectado el poder adquisitivo, lo que convierte al aguinaldo en un ingreso clave para miles de familias.

Este recorte del 50% impacta de forma directa a la nueva generación de pensionados. (Foto: SCJN/ISSSTE)
Este recorte del 50% impacta de forma directa a la nueva generación de pensionados. (Foto: SCJN/ISSSTE)

¿Qué pasará con las pensiones “doradas” del ISSSTE a nivel nacional?

El debate sobre pensiones en el país no se limita al caso de Zacatecas. A nivel federal, la SCJN también analiza los llamados recortes a las “pensiones doradas” del ISSSTE, un tema que sigue sin resolución definitiva.

El tribunal emitió el acuerdo general número 3/2026, con el que decidió aplazar la resolución de amparos relacionados con pensiones que “superan el tope legal permitido”. Esto implica que los juicios en curso “permanecerán sin sentencia definitiva” hasta que el Pleno establezca un criterio único.

La Corte explicó que la medida busca “evitar el dictado de sentencias contradictorias o contrarias al criterio que establezca la Corte”. Con ello, pretende dar certeza jurídica tanto a pensionados como a autoridades.

Las llamadas pensiones doradas corresponden a esquemas anteriores o condiciones especiales que permiten montos superiores a los límites actuales. Estas se vinculan, en muchos casos, al régimen del Artículo Décimo Transitorio, que calcula la pensión con base en el último salario y la antigüedad.

Iniciativa de pensiones doradas es aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. (Congreso CDMX)
Iniciativa de pensiones doradas es aprobada en el Congreso de la Ciudad de México. (Congreso CDMX)

El ISSSTE y autoridades federales han impulsado revisiones a estos pagos. Argumentan que representan un riesgo para la viabilidad financiera del sistema. Por su parte, beneficiarios han promovido amparos bajo el argumento de derechos adquiridos.

La SCJN ya ha dejado claro en resoluciones previas que no es posible cambiar de régimen una vez elegido, lo que refuerza la rigidez del sistema pensionario.

Incertidumbre en el sistema de pensiones

El aplazamiento de los amparos mantiene en pausa cualquier modificación a las pensiones señaladas. Por ahora, estos pagos continuarán sin cambios hasta que el máximo tribunal fije una postura definitiva.

En paralelo, el caso del ISSSTEZAC marca un precedente que podría influir en futuros ajustes a prestaciones. La decisión de la Corte abre la puerta a reformas que modifiquen beneficios para nuevas generaciones, sin afectar derechos previamente adquiridos.

El panorama deja dos certezas: los actuales pensionados mantienen sus condiciones, mientras que quienes se jubilen en los próximos años deberán adaptarse a reglas más estrictas en un sistema que busca equilibrio financiero.

Temas Relacionados

Aguinaldo ISSSTEISSSTEPensiones doradasZacatecasmexico-noticias

Más Noticias

Inflación en México está contenida, afirma Sheinbaum tras alza en precio de alimentos: “En 2017 estaba más alta”

La presidenta reiteró que su gobierno ha implementado diversas acciones y acuerdos para mitigar el aumento en precios

Inflación en México está contenida, afirma Sheinbaum tras alza en precio de alimentos: “En 2017 estaba más alta”

Julio César Chávez elige a su favorito entre Márquez, Barrera y Morales: “Era bueno el cabrón”

El Gran Campeón Mexicano resaltó las cualidades de los tres peleadores, pero eligió a su preferido

Julio César Chávez elige a su favorito entre Márquez, Barrera y Morales: “Era bueno el cabrón”

Este era el sueldo de Mariela Gutiérrez como alcaldesa de Tecámac, cuando se ordenó el sacrificio de 10 mil perros

La senadora de Morena trató de justificar que los animales fueron sacrificados por salud y su implicación en ataques

Este era el sueldo de Mariela Gutiérrez como alcaldesa de Tecámac, cuando se ordenó el sacrificio de 10 mil perros

Calendario SEP confirma megapuente en mayo: ¿Qué días aplica y en qué niveles educativos?

Un megapuente es un fin de semana largo extendido, de hasta cinco días consecutivos, al unir un día festivo oficial con el fin de semana, más un día de descanso adicional

Calendario SEP confirma megapuente en mayo: ¿Qué días aplica y en qué niveles educativos?

Más de 300 empresas mexicanas viajarán a Canadá para misión comercial histórica: Marcelo Ebrard

En la Mañanera se anunció una misión comercial a Canadá para el 7, 8 y 9 de mayo con más de 300 empresas mexicanas inscritas

Más de 300 empresas mexicanas viajarán a Canadá para misión comercial histórica: Marcelo Ebrard
MÁS NOTICIAS

NARCO

Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

Eliminar a capos de la droga no termina con el problema del narcotráfico en México, asegura Christopher Landau

De acusar venganza a solicitar intervención: las cartas del ex vicealmirante Manuel Farías enviadas a Sheinbaum

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de abril: detienen en flagrancia a hombre con presunta droga en la GAM, Ciudad de México

Así funciona Threema, la app de mensajería cifrada que usa el CJNG para comunicarse

Escándalo en Nextlalpan: cesan a comisario y a cinco elementos por extorsión en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Zague sorprende al hablar de su relación actual con Paola Rojas y sobre cómo superan el pasado

Zague sorprende al hablar de su relación actual con Paola Rojas y sobre cómo superan el pasado

Karely Ruiz revela si tuvo un romance con Andrés García: “Su esposa es súper buena onda”

“Huevos”: el insulto mexicano que Frankie Muniz de ‘Malcolm el de en medio’ aprendió y soltó a los fans en su visita a CDMX

Esta es la razón por la que Reese, de‘Malcolm, el de en medio’ canceló su presentación en la DesertCon de Monterrey

Violeta Isfel estalla y responde a críticas por vivir de Atrévete a Soñar

DEPORTES

Toluca y Tigres avanzan a semifinales en la CONCACAF Champions Cup: ¿quiénes serán sus rivales?

Toluca y Tigres avanzan a semifinales en la CONCACAF Champions Cup: ¿quiénes serán sus rivales?

Julio César Chávez elige a su favorito entre Márquez, Barrera y Morales: “Era bueno el cabrón”

Marcel Ruíz reaparece con Toluca en CONCACAF y sueña con el Mundial 2026

Matías Almeyda rompe el silencio: ¿apoya el proyecto de Gabriel Milito en Chivas?

Mohamed se burla del América tras clasificar en la Concachampions con Toluca: “Uno de la MLS ganó en el Azteca”