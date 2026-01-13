México

Suprema Corte valida la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo a los trabajadores jubilados

Las reformas aplican únicamente a personas que se pensionen tras la entrada en vigor de la nueva ley

Guardar
La Suprema Corte de Justicia
La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la reducción de 60 a 30 días en el aguinaldo para nuevos pensionados en Zacatecas, reforzando la sostenibilidad del sistema público de pensiones. (SCJN/FB)

La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las personas pensionadas en Zacatecas marca un precedente en la protección de derechos y la sostenibilidad del sistema público.

El máximo tribunal validó la reforma al artículo 74 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, que reduce de 60 a 30 días el pago de aguinaldo para quienes se pensionen en adelante.

“La reducción no viola el derecho humano a la seguridad social, pues es una medida razonable y orientada a garantizar la suficiencia presupuestaria”, afirmó la SCJN en su comunicado del 12 de enero.

La SCJN protegió los derechos
La SCJN protegió los derechos adquiridos de pensionados en Zacatecas al establecer que la reducción de aguinaldo solo aplica para quienes se pensionen tras la reforma. Crédito: infobae

Sin embargo, el Alto Tribunal estableció un límite clave: la reducción solo puede aplicarse a quienes se pensionen después de la entrada en vigor de la reforma. Los pensionados que ya contaban con este derecho antes del cambio legal no verán afectado el monto de su aguinaldo.

En contraste, el tribunal invalidó los artículos 128 y 128 bis de la misma ley. Estas disposiciones sujetaban el otorgamiento de prestaciones y el cumplimiento de obligaciones exclusivamente a la capacidad financiera y la reserva técnica del Instituto.

Para la SCJN, esto generaba un riesgo de afectación desproporcional al derecho a la seguridad social. “No es constitucional hacer depender el acceso o cumplimiento de prestaciones a factores financieros indeterminados”, sentenció el tribunal.

SCJN y la desaparición de fideicomisos federales

La validación de la extinción
La validación de la extinción de fideicomisos federales por parte de la SCJN garantiza la centralización de recursos en la Tesorería sin vulnerar competencias estatales ni la división de poderes. Crédito: Gobierno de México

En otro tema de gran impacto, este 12 de enero la SCJN validó la legalidad del decreto que ordenó la extinción de fideicomisos federales durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El tribunal dejó en claro que la modificación no vulnera el federalismo ni la división de poderes. Las competencias estatales en áreas como protección civil, medio ambiente, ciencia y atención a víctimas permanecen intactas.

Así, la SCJN respalda la política de “Economía para el bienestar” y la disciplina fiscal impulsadas en años recientes, pero sin debilitar la autonomía local.

El decreto excluyó de la extinción a los fideicomisos:

  • Relacionados con deuda pública y obligaciones laborales o de pensiones.
  • Aquellos establecidos por mandato legislativo que requieran reformas legales para su eliminación.

Sanciones penales por pensiones alimenticias incompletas

La Corte estableció que el
La Corte estableció que el pago incompleto de pensiones alimenticias para niñas, niños y adolescentes puede constituir delito penal si no hay autorización judicial ni justificación suficiente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte también se pronunció sobre el pago de pensiones alimenticias a niñas, niños y adolescentes. El Alto Tribunal estableció que entregar solo una parte del monto fijado judicialmente, sin justificación ni autorización, puede constituir un delito penal.

Según la SCJN, las obligaciones alimentarias deben cumplirse de forma “íntegra, oportuna y continua”. El tribunal aclaró que cualquier modificación del monto debe solicitarse ante la autoridad, con pruebas contundentes y razones válidas. La vía penal se activa cuando los mecanismos civiles no son suficientes para garantizar el pago.

La Corte también reforzó el derecho de los menores a reclamar pensiones retroactivas, aun si algún familiar cubrió sus gastos durante un periodo. La decisión subraya que la responsabilidad es irrenunciable para los padres y que el reconocimiento de paternidad por parte de otro miembro de la familia no exime al progenitor de cumplir.

Temas Relacionados

SCJNTrabajadoresAguinaldoJubilaciónmexico-noticias

Más Noticias

Cómo dejar de fumar después de los 50 años puede cambiar tu vida

Nuevos estudios muestran que abandonar el tabaco en la madurez reduce riesgos de enfermedades cardíacas y deterioro cognitivo, según datos de la OMS y la revista The Lancet Healthy Longevity

Cómo dejar de fumar después

Así detuvieron a integrante de “Los Negros”, banda de robacoches que opera entre CDMX y Edomex

El arresto fue confirmado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Así detuvieron a integrante de

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

Desde la primera audiencia de “El Licenciado” hubo declaraciones sobre el grupo criminal

Uno a uno: los detenidos

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex hoy 12 de enero en vivo: afectaciones en San Antonio Abad por obras

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex

Alejandro Murat se reúne con Claudia Sheinbaum y descarta intervención de EEUU en México

El encuentro destacó la importancia de mantener relaciones bilaterales sólidas con Estados Unidos y socios estratégicos como Japón

Alejandro Murat se reúne con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno a uno: los detenidos

Uno a uno: los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo y su vínculos con el CJNG

FGR filtró información al crimen organizado en caso Rancho Izaguirre, acusa Guerreros Buscadores de Jalisco

Sentencian a hombre que llevaba más de 40 kilos de metanfetamina ocultos en una camioneta en Coahuila

Con dosis de droga, así convenció el CJNG a funcionario de entregar datos de Carlos Manzo

Reportan vinculación a proceso de Samuel “N” y Josué Elogio “N”, relacionados con el asesinato del Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Valeria, nieta de Carlos Slim,

Valeria, nieta de Carlos Slim, revela su compromiso con Justo Fernández del Valle

Faisy llora la muerte de su perra Vicenta: “Se fue mi protectora”

Stephanie Salas admite distanciamiento con su tía Alejandra Guzmán y no conoce su estado de salud

Este es el exclusivo regalo de Pepe Aguilar a Christian Nodal por sus 27 años

Zayn Malik en México: el ex One Direction revela cuántas fechas tendrá

DEPORTES

Por qué Cruz Azul habría

Por qué Cruz Azul habría rechazado a Chucky Lozano pese a su ofrecimiento

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026