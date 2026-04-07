México

Defensa envía 500 elementos para reforzar la seguridad en tres municipios de Chihuahua

Según la institución, el reforzamiento contará con efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano

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Los efectivos partieron desde la base militar de Santa Lucía y el AICM. Crédito: Defensa
Los efectivos partieron desde la base militar de Santa Lucía y el AICM. Crédito: Defensa

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó este martes 7 de abril a 500 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en el estado de Chihuahua, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

El operativo arrancó a las 13:20 horas, con el traslado de los efectivos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, utilizando cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

El objetivo principal es reforzar la seguridad en los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Despliegue federal para fortalecer la seguridad

De acuerdo con la Defensa, los movimientos realizados apuntan a fortalecer el despliegue operativo que mantienen la 5/a. y 42/a. Zonas Militares en el estado de Chihuahua.

Las acciones buscan contribuir a la inhibición de actividades ilícitas de grupos delictivos presentes en los municipios seleccionados.

Elementos de la Guardia Nacional que integran el reforzamiento. Crédito: Defensa
Elementos de la Guardia Nacional que integran el reforzamiento. Crédito: Defensa

La misión específica del personal desplegado consiste en actuar en coordinación con autoridades estatales y municipales, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes, con el propósito de generar un entorno de tranquilidad para la población.

Asimismo, la dependencia federal subrayó que el personal de Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se apegará a los lineamientos establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y garantizará el respeto a los Derechos Humanos durante todas sus operaciones.

Información en desarrollo...

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