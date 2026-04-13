Decomisos de droga en Coahuila repuntan 120% en un mes: mariguana lidera incautaciones

Durante marzo se aseguraron 499 kilos 507 gramos de mariguana, cifra que contrasta con los 25 kilogramos decomisados el mes anterior. (Crédito: Gobierno de Coahuila)

Los decomisos de droga en Coahuila registraron un repunte de 120 por ciento durante marzo de 2026 y se documentaron 44 aseguramientos en ese mes, frente a los 20 reportados en febrero, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante marzo se aseguraron 499 kilos 507 gramos de mariguana, cifra que contrasta con los 25 kilogramos decomisados el mes anterior, lo que representa un incremento considerable en esta sustancia, informó la FGR.

En el mismo periodo, la metanfetamina se ubicó como la segunda droga con mayor volumen incautado. La autoridad reportó 32 kilos 853 gramos asegurados, mientras que en febrero la cifra había sido de 558 gramos, lo que refleja un aumento significativo en este tipo de narcótico.

En cuanto a la cocaína, la FGR notificó el aseguramiento de un kilo 189 gramos durante marzo. Esta droga no había sido reportada en decomisos recientes desde diciembre, cuando se registraron dos kilos 221 gramos.

Decomiso de fentanilo y mariguana, valuados en más de un millón de dólares, el pasado 30 de julio de 2024. (crédito: Gobierno de Coahuila)

Además, el informe incluye la incautación de sustancias que no habían sido detectadas en meses recientes. Entre ellas destacan 11 kilos 950 gramos de heroína y cuatro kilos 292 gramos de morfina, lo que amplía el registro de narcóticos asegurados en la entidad.

Vehículos vinculados a delitos

El reporte también da cuenta de un incremento en el aseguramiento de vehículos presuntamente vinculados a actividades ilícitas. En febrero se decomisaron siete unidades, mientras que en marzo la cifra ascendió a 69, de acuerdo con la autoridad federal.

Como parte de las acciones realizadas durante ese mes, la FGR informó la destrucción de diversas sustancias aseguradas en operativos previos. Entre ellas se encuentran cuatro unidades de clobenzorex, 15 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 87 kilogramos de metanfetamina y 910 kilogramos de mariguana, además de cantidades menores de LSD, MDMA y THC.

Los datos forman parte de los reportes mensuales de la Fiscalía, que permiten observar la evolución de los aseguramientos en Coahuila y los cambios en los volúmenes y tipos de droga detectados por las autoridades federales.