México

OCDE reduce previsión de crecimiento para México a 0.8% en 2026 por incertidumbre económica y comercial

La desaceleración de la demanda interna, la baja inversión privada y la incertidumbre comercial afectan las perspectivas económicas del país

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Imagen ilustrativa de un mapa de México en un pergamino, con una flecha roja descendente, un gráfico de barras a la baja, una alcancía rota y un personaje preocupado con un monedero vacío, sobre un fondo de ciudad.
La OCDE proyecta un crecimiento económico de solo 0.8% para México en 2026, ilustrado por un mapa del país con indicadores de desaceleración y menor inversión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento económico para México en 2026, al estimar una expansión de apenas 0.8 por ciento, reflejo de un entorno marcado por la desaceleración económica, la incertidumbre comercial y un menor dinamismo en la inversión y el consumo.

De acuerdo con el más reciente informe del organismo internacional, la actividad económica mexicana mostró señales de debilitamiento durante los primeros meses del año, afectada principalmente por una menor demanda interna y un contexto internacional complejo.

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La OCDE destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción de 0.6 por ciento al inicio de 2026, situación que ha encendido alertas sobre el ritmo de crecimiento de la economía nacional.

Inversión y consumo pierden fuerza

La inversión privada en el país continúa mostrando bajos niveles (EFE/ José Méndez)
La inversión privada en el país continúa mostrando bajos niveles (EFE/ José Méndez)

El organismo señaló que la inversión privada continúa mostrando bajos niveles, mientras que el consumo de los hogares ha comenzado a moderarse debido a una desaceleración en la generación de empleo formal.

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Según el reporte, la menor creación de puestos de trabajo ha impactado directamente la capacidad de gasto de las familias mexicanas, reduciendo el impulso que tradicionalmente aporta el mercado interno al crecimiento económico.

Además, la OCDE advirtió que la incertidumbre en torno a diversos factores económicos y comerciales ha provocado que empresas nacionales y extranjeras mantengan cautela al momento de realizar nuevas inversiones.

Los analistas consideran que este escenario podría prolongarse si no se generan condiciones de mayor certidumbre para los inversionistas.

Conflicto en Medio Oriente impacta a México

os conflictos geopolíticos que se desarrollan en Medio Oriente, la OCDE explicó que el país sí resiente efectos indirectos (REUTERS/Stringer)
os conflictos geopolíticos que se desarrollan en Medio Oriente, la OCDE explicó que el país sí resiente efectos indirectos (REUTERS/Stringer)

Aunque México no participa directamente en los conflictos geopolíticos que se desarrollan en Medio Oriente, la OCDE explicó que el país sí resiente efectos indirectos derivados de estas tensiones.

Entre las principales consecuencias se encuentran las afectaciones al crecimiento económico global, el comportamiento de los mercados energéticos y las presiones sobre los precios internacionales.

Asimismo, una parte de estos efectos se refleja en los subsidios aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mecanismo utilizado para amortiguar posibles incrementos en los combustibles.

La volatilidad internacional representa un riesgo adicional para una economía altamente integrada con los mercados globales y dependiente de las exportaciones.

Revisión del T-MEC genera incertidumbre

Una mesa de reuniones con las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, un documento del T-MEC/USMCA, tablets con gráficos y dos hombres en segundo plano examinando papeles.
La revisión del T-MEC genera desconfianza en los inversores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los factores que preocupan a la OCDE es la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista dentro de los mecanismos establecidos por el acuerdo comercial.

El organismo considera que este proceso podría generar incertidumbre entre inversionistas y empresas mientras se definen posibles ajustes o modificaciones al tratado.

Especialistas coinciden en que México requiere un periodo más prolongado de estabilidad y certidumbre regulatoria para consolidar proyectos de inversión de largo plazo y aprovechar plenamente las oportunidades derivadas de la relocalización de empresas o nearshoring.

Pese al panorama desafiante, la OCDE señaló que México mantiene fortalezas importantes, como su integración comercial con América del Norte y su posición estratégica para atraer inversiones manufactureras. Sin embargo, advirtió que será fundamental fortalecer la confianza empresarial, impulsar la inversión productiva y generar condiciones que favorezcan un crecimiento económico más sólido y sostenido en los próximos años.

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