Ceci Flores anuncia nuevos hallazgos de restos humanos en el sitio donde localizó a su hijo en Sonora: “La carretera de la muerte”

ARCHIVO - La activista Ceci Flores, líder del grupo "Madres Buscadoras de Sonora" del norte de México, camina cargando una pala al lugar donde afirma que su equipo encontró un vertedero clandestino de cadáveres en Tláhuac, en las afueras de Ciudad de México, el 1 de mayo de 2024. AP Foto/Ginnette Riquelme, archivo)

Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, anunció la localización de más restos óseos en la carretera 26 de Hermosillo, el mismo lugar donde encontró a su hijo Marco Antonio Sauceda a finales del mes de marzo pasado.

A través de redes sociales, la madre buscadora compartió los hallazgos realizados este sábado 11 de abril en la carretera, en la que fueron ubicados un cráneo, una mandíbula y un par de restos óseos con ropa.

“Seguimos localizando cuerpos ya en osamenta en la carretera 26 en Hermosillo, Sonora. Le Hemos llamado la carretera de la muerte por los cientos de personas que se han localizado en ese lugar”, detalló.

El mismo sitio donde localizó los restos de su hijo

En un mensaje de dolor, y al mismo tiempo con alegría, Ceci Flores informó el pasado 24 de marzo la localización de un par de los restos de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, quien desapareció el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, en Hermosillo.

El hallazgo lo realizó en un rancho ubicado sobre la carretera 26, en el kilometro 46, lugar desde el que compartió el fragmento óseo localizado mientras solicitaba una confronta de ADN para confirmar que se trataba de su hijo.

(Facebook/Madres Buscadoras De Sonora)

Ceci Flores dijo que en el sitio también localizó prendas que pertenecían a los de su hijo, lo que le permitió saber desde el primer momento que se trataba de él.

“Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas“, escribió la madre buscadora en redes sociales tras el hallazgo.

Luego de siete años de búsqueda, y tras someter los restos a pruebas de ADN, las autoridades confirmaron que se trataba de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Ceci Flores.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que en el sitio también fueron localizados 11 casquillos de diversos calibres. Asimismo, anunció la identificación de 8 personas de interés por su presunta responsabilidad en el crimen.

Cientos de restos han sido localizados en la carretera 26

Ceci Flores durante el anuncio de la localización de los restos de su hijo. (X/@CeciPatriciaF)

Cabe señalar que a principios del año 2025 se localizaron 60 cuerpos en la carretera 26, los cuales fueron identificados mediante pruebas científicas y entregados a sus familias.

Hasta octubre del mismo año, la Fiscalía del Estado informó la judicialización de siete personas por su probable responsabilidad en los hechos, de los cuales cinco ya se encontraban detenidos.

De acuerdo con los datos, los sujetos arrestados fueron identificados como Sergio Andrés “N”, Roberto “N”, Ángel Ubaldo “N”, Jesús José “N”, alias “El Siete”; y Daniel Antonio “N”.