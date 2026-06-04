Las 5 veces que AMLO reapareció tras su retiro político: de la elección judicial a la defensa de Sheinbaum

Andrés Manuel López Obrador, retratado en acuarela realista, presenta su libro 'Grandeza' con la portada de una cabeza olmeca, sentado al aire libre en un ambiente sereno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrés Manuel López Obrador volvió a meterse de lleno en la relación México-Estados Unidos y lo hizo con un mensaje dirigido directamente al presidente Donald Trump para que “mande al carajo” a quienes, según él, buscan confrontar a ambos países y golpear políticamente a Morena.

La carta publicada desde su retiro en Palenque, Chiapas, no solo representó la quinta reaparición del exmandatario desde que dejó la Presidencia en 2024, también fue la más dura y delicada hasta ahora: defendió a Claudia Sheinbaum, acusó a funcionarios estadounidenses de intervenir contra su movimiento y apareció justo cuando Washington mantiene bajo presión a gobernadores morenistas señalados por presuntos nexos con el narcotráfico.

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El gobierno de Estados Unidos acusó hace un mes al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 personajes de vínculos con el Cártel de Sinaloa, y recientemente el diario Los Angeles Times reveló que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, también están bajo investigación en ese país y sus visas fueron canceladas.

¿Qué dijo en su última reaparición?

AMLO reaparece y respalda a Sheinbaum ante tensión con Estados Unidos.

En la carta, el exmandatario afirma que la “embestida” de la Casa Blanca no responde a un interés genuino por combatir las drogas ni la migración, sino a un cálculo político de cara a las elecciones estadounidenses de noviembre. Respaldó la postura de Sheinbaum que expresó el domingo anterior, cuando denunció la injerencia extranjera contra su gobierno.

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“Algunos funcionarios de Estados Unidos están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México con la idea de volver a disponer de un gobierno entreguista, corrupto, mafioso y cruel”, escribió López Obrador, y calificó la estrategia propagandística de Washington de “hitleriana” por su método de repetir mentiras.

La parte más extensa del documento contrasta al Trump del primer mandato con el actual. López Obrador enumera acuerdos que dice poder probar: Trump no impuso trabas arancelarias a exportaciones como el tomate, el atún o el ganado; aceptó excluir el petróleo mexicano del T-MEC; no aumentó los cobros por remesas; y ofreció en dos ocasiones fuerzas especiales para combatir al crimen organizado, oferta que López Obrador rechazó y que Trump respetó.

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Carta de AMLO. Crédito: @lopezobrador_

El exmandatario también revela que Trump le consultó si convenía clasificar a los narcotraficantes como terroristas. “Le dije que no debía cometerse ese garrafal error y al día siguiente dio a conocer que había tomado en cuenta mi opinión”, escribió, y advierte que las consecuencias de haber cambiado esa postura se observan hoy en México y en otras partes del mundo.

Sobre el caso del general Salvador Cienfuegos, detenido en Estados Unidos en 2020 con un expediente de la DEA, López Obrador afirma que solicitó a Trump revisar las pruebas y que este accedió, ordenando que el caso se radicara en México. Aquí, dice, se demostró que el expediente era “una represalia política fraguada” para someter al Ejército Mexicano a los intereses de Washington.

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Su diagnóstico sobre el cambio de Trump apunta al entorno del presidente: “falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras”. Desea que rectifique y recupere su “juicio práctico”, y que prescinda de quienes describe como “paleros, manipuladores, caciquillos, vividores, ladrones, polizontes, tinterillos, especuladores, filibusteros, potentados, trepadores o malvados”.

“Por el bien de todos, que regrese el otro Trump”, escribió.

Las otras cuatro reapariciones

En los 20 meses que van desde que dejó la Presidencia, López Obrador había salido del retiro en cuatro ocasiones antes de la carta del miércoles.

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Dos veces por asuntos internos —la elección judicial y la presentación de un libro— y dos por conflictos entre Estados Unidos y países latinoamericanos.

Primera reaparición, 1 de junio de 2025

PALENQUE, CHIAPAS, 01JUNIO2025.- Andrés Manuel López Obrador, ex Presidente de México, acudió a emitir su voto en un casilla especial durante las elecciones para renovar al Poder Judicial de la Federación. Al terminar de emitir su voto llamó a la población a participar en una inédita jornada en donde se renovarán a ministros, magistrados, y jueces. FOTO: ESPECIAL/CUARTOSCURO.COM

Ocho meses después de dejar la Presidencia, López Obrador apareció físicamente por primera vez en una casilla en Chiapas para votar en la primera elección judicial de la historia del país, convocada a partir de una reforma que él mismo impulsó en sus últimas semanas de gobierno.

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Al salir de la casilla dijo: “Nunca en la historia de nuestro país el pueblo, de manera directa, había decidido y había tenido el derecho a elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. Es la primera vez en la historia, por eso quise participar en esta histórica elección”. Aprovechó para declarar que México tenía “a la mejor presidenta del mundo”.

Segunda reaparición: el libro Grandeza, el 30 de noviembre de 2025

Esta es la explicación que el Ex-presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador, dejó la política después de ejercer su cargo. CRÉDITO: Youtube Andrés Manuel López Obrador

Cinco meses después de la casilla, López Obrador publicó en X un video de casi 50 minutos para presentar Grandeza, su libro. En la grabación aparece sentado en el jardín de su finca, rodeado de aves, describiendo su rutina y hablando de la reivindicación de los pueblos originarios y la grandeza cultural de México antes de la conquista.

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Ahí confesó que se informaba con uno o dos días de retraso y que ya no quería saber más. “Tengo un teléfono de esos muy sencillos, el mío es de recarga, ahí me salen noticias, con un día, dos, de retraso; pero no quiero más, no quiero saber más”, dijo. También reiteró que quien gobernaba era Sheinbaum y que lo hacía bien.

Tercera reaparición: la captura de Maduro, el 3 de enero de 2026

En su momento, también salió a defender a Maduro. (Foto: Presidencia de México)

La operación militar de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores lo sacó del silencio el 3 de enero de 2026.

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“Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial”, escribió en X, en un mensaje que sumó 10,4 millones de visualizaciones.

En ese mismo texto le dirigió una advertencia directa a Trump: “No caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico”. Cerró con una frase que se volvió referencia: “Por ahora no le mando un abrazo”.

Cuarta reaparición: la crisis humanitaria en Cuba, el 14 de marzo de 2026

Poco más de dos meses después, López Obrador volvió a X para pedir ayuda para Cuba, golpeada por los apagones y la escasez de combustible derivados de los aranceles que Trump impuso a los países que le vendieran petróleo a la isla.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió, y compartió el número de cuenta de la asociación civil Humanidad con América Latina para recibir donaciones destinadas a comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina. El mensaje alcanzó 8,3 millones de visualizaciones.