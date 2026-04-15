Sacrifican a siete perros de una jauría que asesinaron a hombre en Ciudad Juárez

Personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal resguardó a la jauría tras el ataque mortal en la colonia Eréndira.

Un grupo de siete perros será sacrificado por la Dirección de Atención y Bienestar Animal tras haber provocado la muerte de un hombre la mañana del lunes 13 de abril en Ciudad Juárez. La decisión se tomó luego de mantener en observación a los animales para descartar enfermedades y analizar el motivo de su comportamiento, informó El Diario de Juárez. La titular de la dependencia, Alma Arredondo, explicó que la eutanasia es obligada en este caso por tratarse de perros que no pueden ser promovidos para adopción.

En lo que va de 2026, la dependencia realizó 151 visitas a 71 colonias de la ciudad para atender reportes de jaurías, algunas con reiteradas intervenciones. Arredondo señaló al medio mencionado que el protocolo de la Secretaría de Salud exige mantener a los perros bajo observación al menos diez días para descartar rabia antes de aplicar la eutanasia. Los hechos ocurrieron en un predio ubicado atrás del rastro municipal, en las calles Iztaccíhuatl y Privada de Loma Azul, colonia Eréndira.

La propietaria no recibirá sanción por su condición social

Los perros permanecerán en observación hasta cumplir el protocolo sanitario, después serán sacrificados. Arredondo afirmó: “Estamos obligados a hacer eso, tenerlos bajo observación para descartar que puedan tener alguna enfermedad que los haya hecho reaccionar de esa manera, y posteriormente de que se termine el tiempo de observación se les aplica la eutanasia”.

La dueña de los animales, identificada como persona indigente, no será sancionada económicamente, declaró la funcionaria. “Sí se puede aplicar una multa evidentemente, pero la verdad es que las posibilidades de que esta persona la pague son mínimas porque es como una persona indigente, todo eso se valora”, dijo Arredondo.

Siete perros permanecen bajo observación sanitaria antes de ser sacrificados por su participación en el ataque en Ciudad Juárez. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Jaurías bajo vigilancia en distintas colonias de Ciudad Juárez

Las colonias donde la autoridad registró mayor presencia de jaurías incluyen Santa Rosa, San Antonio, Anáhuac, Chaveña, Corregidora, Fronteriza, Independencia I y II, Jardines del Aeropuerto, San Ángel, Hermenegildo Galeana, Arroyo Colorado, Altavista, Pánfilo Natera, Del Safari I y II, Monumental y Rancho Anapra. También se reportaron operativos en Lomas de Poleo, Riberas del Bravo, El Papalote, El Sauzal, Parajes del Sol, Eco 2000, Toribio Ortega, Linda Vista, Águilas de Zaragoza, Azteca, Rincones de Salvárcar, Terrenos Nacionales, Pradera de los Oasis, Oasis Revolución y la Industrial.

Arredondo explicó que la dependencia pide a los vecinos acompañar a los operativos para identificar cuáles animales tienen dueño y cuáles viven en la calle, lo que facilita el trabajo de captura y control. Las denuncias se reciben por WhatsApp al 656-554-3391 o en las instalaciones de la DABA.