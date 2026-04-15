México

Sacrifican a siete perros de una jauría que asesinaron a hombre en Ciudad Juárez

Autoridades de Ciudad Juárez mantuvieron bajo observación a la jauría responsable de la muerte de un hombre y confirmaron que serán sacrificados por protocolo sanitario

Guardar
Perros alabama
Personal de la Dirección de Atención y Bienestar Animal resguardó a la jauría tras el ataque mortal en la colonia Eréndira.

Un grupo de siete perros será sacrificado por la Dirección de Atención y Bienestar Animal tras haber provocado la muerte de un hombre la mañana del lunes 13 de abril en Ciudad Juárez. La decisión se tomó luego de mantener en observación a los animales para descartar enfermedades y analizar el motivo de su comportamiento, informó El Diario de Juárez. La titular de la dependencia, Alma Arredondo, explicó que la eutanasia es obligada en este caso por tratarse de perros que no pueden ser promovidos para adopción.

En lo que va de 2026, la dependencia realizó 151 visitas a 71 colonias de la ciudad para atender reportes de jaurías, algunas con reiteradas intervenciones. Arredondo señaló al medio mencionado que el protocolo de la Secretaría de Salud exige mantener a los perros bajo observación al menos diez días para descartar rabia antes de aplicar la eutanasia. Los hechos ocurrieron en un predio ubicado atrás del rastro municipal, en las calles Iztaccíhuatl y Privada de Loma Azul, colonia Eréndira.

La propietaria no recibirá sanción por su condición social

Los perros permanecerán en observación hasta cumplir el protocolo sanitario, después serán sacrificados. Arredondo afirmó: “Estamos obligados a hacer eso, tenerlos bajo observación para descartar que puedan tener alguna enfermedad que los haya hecho reaccionar de esa manera, y posteriormente de que se termine el tiempo de observación se les aplica la eutanasia”.

La dueña de los animales, identificada como persona indigente, no será sancionada económicamente, declaró la funcionaria. “Sí se puede aplicar una multa evidentemente, pero la verdad es que las posibilidades de que esta persona la pague son mínimas porque es como una persona indigente, todo eso se valora”, dijo Arredondo.

La comunidad busca soluciones urgentes frente a la ausencia de respaldo institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Siete perros permanecen bajo observación sanitaria antes de ser sacrificados por su participación en el ataque en Ciudad Juárez. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Jaurías bajo vigilancia en distintas colonias de Ciudad Juárez

Las colonias donde la autoridad registró mayor presencia de jaurías incluyen Santa Rosa, San Antonio, Anáhuac, Chaveña, Corregidora, Fronteriza, Independencia I y II, Jardines del Aeropuerto, San Ángel, Hermenegildo Galeana, Arroyo Colorado, Altavista, Pánfilo Natera, Del Safari I y II, Monumental y Rancho Anapra. También se reportaron operativos en Lomas de Poleo, Riberas del Bravo, El Papalote, El Sauzal, Parajes del Sol, Eco 2000, Toribio Ortega, Linda Vista, Águilas de Zaragoza, Azteca, Rincones de Salvárcar, Terrenos Nacionales, Pradera de los Oasis, Oasis Revolución y la Industrial.

Arredondo explicó que la dependencia pide a los vecinos acompañar a los operativos para identificar cuáles animales tienen dueño y cuáles viven en la calle, lo que facilita el trabajo de captura y control. Las denuncias se reciben por WhatsApp al 656-554-3391 o en las instalaciones de la DABA.

Temas Relacionados

jauríaeutanasiaataqueperros callejerosasesinatoCiudad JuárezChihuahuamexico-noticias

Más Noticias

¿Fractura en la 4T? Fracking abre brecha entre Sheinbaum y AMLO

La presidenta propone analizar el uso de gas no convencional con respaldo científico, en medio de críticas por un posible cambio en la política energética de la 4T

¿Fractura en la 4T? Fracking abre brecha entre Sheinbaum y AMLO

Dos menores disparan contra un joven en Apodaca, Nuevo León: la víctima sobrevive al ataque

La víctima fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital; los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta

Dos menores disparan contra un joven en Apodaca, Nuevo León: la víctima sobrevive al ataque

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

Ismael, de 46 años, y Samuel, de 44 años viajaban en un Nissan Sentra, dijeron ser originarios de CDMX y Edomex

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Que está pasando en el metro y metrobús hoy 15 de abril? Retrasos en la L3 del STC

¿Qué científicos mexicanos analizarán fracking sustentable de Sheinbaum? UNAM, IPN y UAM entre el comité que dará primer resultado en junio

El comité entregará una orientación preliminar para definir si existen alternativas tecnológicas que mitiguen los efectos negativos de esta técnica al medio ambiente

¿Qué científicos mexicanos analizarán fracking sustentable de Sheinbaum? UNAM, IPN y UAM entre el comité que dará primer resultado en junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

Ex vicealmirante Manuel Farías Laguna pide a Sheinbaum que intervenga en su proceso por huachicol fiscal

Procesan a tercer implicado en el doble homicidio de Polanco tras ser extraditado de Estados Unidos

Decomisan 40 kilos de metanfetamina valuada en medio millón de pesos en Morelia

Acusan a dos mexicanos por transportar migrantes ilegales en lancha a EEUU: así fue el hallazgo de 4 que murieron

ENTRETENIMIENTO

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

José Alberto Patiño, ganador del Ariel 2025, aborda la crisis personal que lo llevó a vivir en un albergue

“Se equivocó de carrera”: Entrevista de Majo Aguilar resurge en un momento de crisis de Ángela Aguilar

Minecraft Experience Villager Rescue en México: ubicación, actividades y cómo vivir la experiencia interactiva

El mensaje que Christian Nodal habría enviado al director de “Un vals” tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu

DEPORTES

Guillermo Cortés le da a México el título mundial juvenil de Taekwondo

Guillermo Cortés le da a México el título mundial juvenil de Taekwondo

¿Qué necesita el Betis de Álvaro Fidalgo para avanzar a las semifinales de la UEFA Europa League?

México clasifica equipo completo en taekwondo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Oficial: Chivas confirma la salida de Alan Pulido

Así han sido las eliminaciones del América en la Concachampions desde su último campeonato en 2016