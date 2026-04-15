Morat anuncia nuevas fechas en CDMX: días y recinto de los conciertos

Morat regresa a la Ciudad de México. (Cedida)

La banda colombiana Morat confirmó nuevas fechas en la Ciudad de México luego de que la preventa de sus conciertos se agotara rápidamente, reflejando la alta demanda de sus fanáticas mexicanas.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de la promotora Ocesa, donde destacó que el entusiasmo del público llevó a agregar más shows en la capital y otras regiones del país como parte de la gira “YEM World Tour”.

El éxito en la venta de boletos dejó claro el fuerte vínculo de la agrupación con sus seguidroas, quienes respondieron de manera inmediata a la apertura de entradas.

Ante este panorama, los organizadores decidieron sumar más presentaciones en uno de los recintos más importantes de la ciudad, consolidando a México como una parada clave en su gira internacional.

Nuevas fechas en CDMX

Los nuevos conciertos de Morat se llevarán a cabo en el Palacio de los Deportes los días:

8 de noviembre

12 de noviembre

Además, se informó que la preventa de boletos ya se encuentra disponible este 15 de abril, con opciones de pago a meses sin intereses a través de Banamex. Posteriormente, se espera la apertura de venta general para el público.

Estas fechas se suman al calendario del tour y responden directamente al interés del público, que logró agotar las primeras etapas de venta en tiempo récord.

Concierto de Morat en CDMX. (captura de pantalla)

Precios de Morat en CDMX generan reacciones entre fans

A pesar de que la banda colombiana logró agotar durante la preventa las entradas su concierto en la Ciudad de México, en la plataforma X varios fans manifestaron su inconformidad por los altos precios de los boletos para esta gira.

Usuarios señalaron que, aunque existe gran expectativa por ver a Morat en vivo, los costos resultan elevados, lo que ha generado debate entre seguidores sobre el acceso a los espectáculos en los últimos años en el país.

Costos de boletos (con cargos):

GNP: $7,560.30

Oro: $4,895.50

Nivel B: $4,327.50

Nivel C: $2,715.50

Nivel D: $2,343.50

Nivel E: $1,103.50

Morat rompe récord Guinness

En diciembre de 2024, el grupo logró un récord Guinness al convocar a sus fans a asistir en pijama de dos piezas y llegar temprano al recinto para concretar la hazaña.

La respuesta fue masiva y no solo el público se sumó a la dinámica, sino también los integrantes Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas, quienes vistieron atuendos de noche durante el conteo oficial y el concierto.

“Se cumplió el día de hoy. Se cumplió. Muchas felicidades”, anunció un representante de Guinness World Records, desatando aplausos.