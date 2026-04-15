EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco

CIBanco será liquidado luego de que se le revocó su licencia. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que permitirá la realización de ciertas transferencias de fondos a CIBanco S.A. para finalizar su proceso de liquidación luego de que fue sancionado el 25 de junio de 2025 por presunto lavado de dinero para el narcotráfico.

Dicha medida la notificó este miércoles, con la que enmendó la orden impuesta desde el año pasado para cortar el acceso del banco al sistema financiero de Estados Unidos al acusarlo de facilitar el blanqueamiento de ganancias ilícitas de la venta de drogas a los cárteles.

Entre las organizaciones criminales a las que señaló les habría brindado facilidades se encuentran el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Con esto se podrán realizar ciertas transferencias de fondos para facilitar los pagos necesarios y que el Gobierno de México finalice la liquidación al banco.

Acusación deterioró su capacidad operativa: CIBanco

(FOTO: Jovani Pérez)

Luego de la acusación, y de ampliarse el plazo en varias ocasiones para la aplicación de las sanciones por parte del Departamento del Tesoro, en octubre del año pasado CIBanco informó su liquidación debido a los efectos que desencadenó en sus operaciones.

Tenedora CI, S.A. de C.V., accionista mayoritaria de CIBanco, informó que la medida provocó efectos inmediatos graves tanto en la operación, patrimonio y viabilidad de la institución bancaria, por lo que se solicitó la revocación voluntaria del permiso de operación como banca múltiple.

Aunque calificaron la decisión como “difícil pero necesaria”, afirmaron que tenía como propósito principal “proteger los intereses de los ahorradores, empleados, acreedores, proveedores y del propio sistema financiero nacional”.

También destacaron que durante el periodo de intervención y administración, tanto los accionistas como los funcionarios del banco mantuvieron colaboración plena con las autoridades financieras mexicanas, facilitando toda la información y documentación requerida.

Foto de archivo del sello del Departamento del Tesoro de EEUU Ene 20, 2023. REUTERS/Kevin Lamarque/

Sin embargo, fue la falta de liquidez que presentó la institución bancaria tras la sanción por la que se consideró liquidar al banco para garantizar una ordenada conclusión de operaciones.

Orden de EEUU señaló que los bancos “facilitaban” transferencias de dinero en nombre de cárteles

Además de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron sancionados por el Departamento del Tesoro al ser señalados por presuntamente facilitar transferencias en nombre de los cárteles.

De acuerdo con la orden de CIBanco, la preocupación principal fue en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de drogas debido a su patrón de asociaciones, transacciones y prestación de servicios financieros.

Pese a los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que no existe evidencia de que CIBanco, Vector Casa de Bolsa o Intercam tengan vínculos con el crimen organizado. REUTERS/Daniel Becerril

Estados Unidos también acusó al banco de haber facilitado la adquisición de precursores químicos de China para fines ilícitos.

Fue en diciembre del año pasado que una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) confirmó la ausencia de obstáculos legales para la integración entre Grupo Financiero Multiva y la división fiduciaria de CIBanco, luego de que finalizó sus operaciones.