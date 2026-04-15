Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

El fallecimiento de la madre de Mimí, integrante de Flans, conmocionó a seguidores y figuras del medio artístico. La noticia fue confirmada por la propia Mimí a través de redes sociales, donde expresó su dolor y destacó que Lucha Moreno partió en un ambiente de tranquilidad. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas del deceso.
Hace apenas unos meses, la familia también había perdido a José Juan Hernández, padre de Mimí y compañero de Lucha Moreno en el dueto que formaron en los años 60, lo que profundizó el pesar entre allegados y admiradores.
La muerte de la reconocida cantante y actriz Lucha Moreno, a los 86 años, generó una oleada de reacciones entre el público y personalidades del espectáculo.
Un adiós que estremeció a sus seguidores
La despedida pública de Mimí fue uno de los momentos más conmovedores tras darse a conocer la noticia. En su mensaje, dejó ver el profundo vínculo que mantenía con su madre.
“Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa… se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor…”, escribió la cantante.
La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo, entre ellas las de Aurora Valle y Alex de la Madrid, quienes enviaron mensajes de solidaridad ante la pérdida.
Trayectoria de una figura del espectáculo mexicano
Nacida en Nuevo León en 1937, Lucha Moreno —cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa— inició su trayecto artístico en 1957 y forjó una carrera que la consolidó como referente tanto en la música como en el cine mexicano. Su presencia constante en el medio se manifestó en diferentes escenarios y pantallas, abarcando varias décadas de actividad profesional.
A lo largo de su trayectoria, participó en películas como Las hijas del Amapolo, Lupe Balazos y Los dos apóstoles. Además, incursionó en televisión y grabó una amplia variedad de materiales dedicados a la música ranchera, género en el que dejó una huella imborrable.
El trabajo de Lucha Moreno la convirtió en una artista respetada y admirada, apreciada por su versatilidad y persistencia dentro del espectáculo nacional.
Legado familiar y huella personal
Mimí describió a su madre como una mujer “guerrera, incansable, ruidosa y con el corazón más puro”, subrayando el impacto personal que tuvo en su vida. Estas palabras reflejan el vínculo cercano y la influencia decisiva de Lucha Moreno en su desarrollo artístico y personal.
La presencia de Lucha Moreno se percibió tanto en el ámbito familiar como en el artístico, donde construyó relaciones sólidas y dejó una impresión profunda en quienes la rodearon. Su apoyo y ejemplo acompañaron a Mimí en su recorrido profesional dentro de la música.
La huella de la cantante y actriz permanece en su familia y en el mundo del espectáculo, donde será recordada por su legado, su carácter y el afecto que supo transmitir a lo largo de su vida.