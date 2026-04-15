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Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí de FLANS, a los 86 años: la cantante se despide con emotivo mensaje

La noticia sacude al espectáculo y deja una despedida llena de emoción

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El fallecimiento de Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans, causó conmoción en el medio artístico mexicano y entre sus seguidores. (Instagram/@soymimioficial)
El fallecimiento de Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans, causó conmoción en el medio artístico mexicano y entre sus seguidores. (Instagram/@soymimioficial)

El fallecimiento de la madre de Mimí, integrante de Flans, conmocionó a seguidores y figuras del medio artístico. La noticia fue confirmada por la propia Mimí a través de redes sociales, donde expresó su dolor y destacó que Lucha Moreno partió en un ambiente de tranquilidad. Hasta ahora, no se han dado a conocer las causas del deceso.

Hace apenas unos meses, la familia también había perdido a José Juan Hernández, padre de Mimí y compañero de Lucha Moreno en el dueto que formaron en los años 60, lo que profundizó el pesar entre allegados y admiradores.

La muerte de la reconocida cantante y actriz Lucha Moreno, a los 86 años, generó una oleada de reacciones entre el público y personalidades del espectáculo.

Un adiós que estremeció a sus seguidores

El fallecimiento de Lucha Moreno, madre de Mimí de Flans, causó conmoción en el medio artístico mexicano y entre sus seguidores. (Instagram/@soymimioficial)
Mimí de Flans confirmó el fallecimiento de su madre Lucha Moreno a través de redes sociales, recibiendo muestras de apoyo del público y colegas. (Instagram/@soymimioficial)

La despedida pública de Mimí fue uno de los momentos más conmovedores tras darse a conocer la noticia. En su mensaje, dejó ver el profundo vínculo que mantenía con su madre.

“Que difícil…. Hoy mi mamita adorada se subió a una nube rodeada de un montón de angelitos para regresar a casa… se nos fue suavecito y rodeada de muchísimo amor…”, escribió la cantante.

La publicación rápidamente generó reacciones de apoyo, entre ellas las de Aurora Valle y Alex de la Madrid, quienes enviaron mensajes de solidaridad ante la pérdida.

Trayectoria de una figura del espectáculo mexicano

Lucha Moreno
Lucha Moreno, reconocida cantante y actriz, murió a los 86 años dejando una huella en la música ranchera y el cine mexicano. - (Facebook/Archivo Histórico de Monterrey)

Nacida en Nuevo León en 1937, Lucha Moreno —cuyo nombre real era Irma Gloria Ochoa— inició su trayecto artístico en 1957 y forjó una carrera que la consolidó como referente tanto en la música como en el cine mexicano. Su presencia constante en el medio se manifestó en diferentes escenarios y pantallas, abarcando varias décadas de actividad profesional.

A lo largo de su trayectoria, participó en películas como Las hijas del Amapolo, Lupe Balazos y Los dos apóstoles. Además, incursionó en televisión y grabó una amplia variedad de materiales dedicados a la música ranchera, género en el que dejó una huella imborrable.

El trabajo de Lucha Moreno la convirtió en una artista respetada y admirada, apreciada por su versatilidad y persistencia dentro del espectáculo nacional.

Legado familiar y huella personal

José Juan Hernández Lucha Moreno
El legado de Lucha Moreno persiste tanto en su familia como en el mundo del espectáculo, siendo recordada por su carácter, talento y afecto perdurables. (Archivo)

Mimí describió a su madre como una mujer “guerrera, incansable, ruidosa y con el corazón más puro”, subrayando el impacto personal que tuvo en su vida. Estas palabras reflejan el vínculo cercano y la influencia decisiva de Lucha Moreno en su desarrollo artístico y personal.

La presencia de Lucha Moreno se percibió tanto en el ámbito familiar como en el artístico, donde construyó relaciones sólidas y dejó una impresión profunda en quienes la rodearon. Su apoyo y ejemplo acompañaron a Mimí en su recorrido profesional dentro de la música.

La huella de la cantante y actriz permanece en su familia y en el mundo del espectáculo, donde será recordada por su legado, su carácter y el afecto que supo transmitir a lo largo de su vida.

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