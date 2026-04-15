México

Taylor Momsen ingresa de emergencia al hospital en CDMX tras picadura de araña venenosa

Pese a que había sido atendida de inmediato, el efecto que causó en la cantante es mucho más grave de lo esperado

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La cantante aún tiene dos presentaciones en la capital mexicana durante los conciertos de AC/DC.
La cantante aún tiene dos presentaciones en la capital mexicana durante los conciertos de AC/DC. (IG Taylor Momsen)

Una picadura de araña venenosa llevó a Taylor Momsen, vocalista de The Pretty Reckless, a ser hospitalizada de emergencia en la Ciudad de México durante su gira conjunta con AC/DC.

La artista informó a través de sus redes sociales que tuvo una fuerte reacción inmunológica al veneno, lo que alarmó a sus seguidores. Pese al incidente, aseguró que su estado es estable y que su presentación programada en la capital mexicana sigue en pie.

Taylor Momsen
(Captura de pantalla @taylormomsen)

Pone en duda concierto en México

La hospitalización de Momsen dejó varias dudas sobre si se suspendería el concierto más esperado del año para los seguidores del rock en México. Sin embargo, la intérprete anunció que participaría en la fecha programada en el Estadio GNP Seguros, que espera miles de asistentes. Su confirmación disipó la preocupación entre los fans ante una posible cancelación.

Entre la información difundida en redes sociales, Momsen mostró la gravedad de la herida con una foto de su pierna visiblemente afectada. Aun así, dejó claro que estaba decidida a cumplir con el espectáculo, subrayando su actitud resiliente con el mensaje: “Hospital hoy, show mañana”. El tratamiento médico oportuno y su determinación personal estabilizaron la situación y evitaron un mayor impacto para la gira.

Según ella misma reportó en Instagram, la picadura de araña le causó inflamación y manchas rojas en la pierna. La cantante compartió imágenes del incidente, confirmó que no cancelaría el concierto y agradeció la atención médica recibida. Su postura firme y positiva brindó tranquilidad y certeza respecto a la continuidad del show.

La cantante estadounidense mostró el estado actual de la pierna en donde fue picada por una araña durante su visita a la CDMX. (IG Taylor Momsen)

No es su primer encuentro con animales

Este incidente no es el único que ha vivido Momsen en el escenario. En 2024, durante una presentación en España, fue mordida por un murciélago. Esto la obligó a recibir vacunas contra la rabia durante dos semanas. Los antecedentes refuerzan la imagen de la cantante como una figura resistente y acostumbrada a enfrentar riesgos insólitos ligados a la vida en la carretera.

La gira de The Pretty Reckless junto a AC/DC tendrá otras fechas en Europa, incluyendo el festival “Rock im Park” en Alemania. Estas experiencias muestran el desafío y la exigencia de llevar una carrera musical de manera internacional, donde los imprevistos forman parte del camino.

La recuperación oportuna y la actitud de Taylor Momsen frente a la picadura sugieren que la gira continuará sin contratiempos mayores. Aunque no se precisaron detalles médicos, la decisión de mantener la fecha del concierto apunta a un panorama alentador tanto para la artista como para los fans.

En adelante, quienes siguen a la banda pueden esperar que los próximos shows se desarrollen conforme a lo planeado. Situaciones como la vivida en México refuerzan la percepción sobre la resiliencia de los músicos y la importancia de la atención médica inmediata durante las giras internacionales.

El paso de Taylor Momsen por México queda marcado por un nuevo episodio que evidencia lo impredecible y desafiante que puede ser la vida arriba del escenario para una artista enfocada en su público.

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