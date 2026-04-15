Sheinbaum cambia de tono frente a Trump, alerta The Guardian

El endurecimiento en la actitud de la mandataria responde a recientes incidentes que involucran a migrantes en Estados Unidos y al impacto del bloqueo energético contra Cuba, lo que ha llevado a un ajuste en la estrategia de política exterior. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha comenzado a adoptar una postura más firme frente al gobierno de Donald Trump, en medio de tensiones por la muerte de migrantes mexicanos bajo custodia y el bloqueo energético impuesto a Cuba, reportó el diario británico The Guardian.

De acuerdo con el medio, la mandataria mexicana había mantenido durante más de un año una estrategia de “cabeza fría”, evitando confrontaciones directas pese a las presiones de Washington en temas de seguridad, migración y comercio.

Muertes de migrantes detonan cambio de tono

Sin embargo, el aumento en el número de mexicanos fallecidos en centros de detención migratoria en Estados Unidos —al menos 15 en poco más de un año— marcó un punto de quiebre.

Según The Guardian, el gobierno mexicano calificó estos hechos como “inaceptables” y consideró que los centros de detención del ICE son incompatibles con los estándares de derechos humanos.

Sheinbaum anunció investigaciones sobre los casos y ordenó reforzar la vigilancia consular, además de advertir que llevará el tema a instancias internacionales.

“Vamos a defender a los mexicanos en todos los niveles”, declaró la presidenta, citada por el diario.

Son inaceptables las redadas en EEUU, Claudia Sheinbaum

Cuba, otro frente de fricción

El endurecimiento de la postura también se da en respuesta a la política exterior de Trump, particularmente por el bloqueo energético a Cuba, una medida que afecta directamente a México.

The Guardian señala que, aunque el gobierno mexicano pausó envíos de petróleo a la isla, Sheinbaum ha cuestionado abiertamente la estrategia de Washington, calificándola como “injusta” y acusando que busca “asfixiar” al pueblo cubano.

El tema es especialmente sensible, ya que la relación con Cuba ha sido un pilar histórico de la política exterior mexicana.

Equilibrio entre cooperación y soberanía

El diario destaca que Sheinbaum ha buscado equilibrar la relación con Estados Unidos: por un lado, ha respondido a exigencias de seguridad y migración —incluso con acciones más firmes contra el crimen organizado que su antecesor—, y por otro, ha insistido en la soberanía mexicana.

Incluso, apunta que Trump ha alternado críticas —al sugerir que los cárteles tienen más control que el gobierno— con comentarios positivos hacia la presidenta, a quien ha calificado como “una persona agradable”.

Un incremento en los decesos de ciudadanos mexicanos bajo custodia, junto con el impacto del embargo a Cuba, motiva un ajuste en la estrategia del ejecutivo mexicano, buscando equilibrio entre cooperación bilateral y defensa de sus propios intereses. (Infobae-Itzallana)

Un cálculo político en un contexto internacional complejo

Para analistas citados por The Guardian, el tono más firme de Sheinbaum responde a un cálculo político: puede confrontar en temas clave sin romper la relación bilateral, siempre que mantenga avances en comercio y seguridad.

Además, factores externos como el aumento en los precios de la energía han hecho que Estados Unidos dependa más de aliados como México, lo que abre espacio para una postura más autónoma.