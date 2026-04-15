México

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Luis Morales Flores, diputado suplente de Mayer Bretón, respaldó la propuesta al considerar que dignifica la función pública

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Composición: Sergio Mayer en primer plano, el logo "La Casa de los Famosos" al fondo, una cámara de seguridad y elementos arquitectónicos del Congreso
Sergio Mayer, participante de "La Casa de los Famosos", regresa a sus funciones legislativas en el Congreso, generando expectativas sobre su futuro político. (Infobae México / Jovani Pérez)

El regreso de Sergio Mayer al Congreso reavivó un debate que ya se traduce en una propuesta legislativa. Tras su participación en el reality La Casa de los Famosos, diputados de Morena anunciaron una iniciativa para limitar las licencias de legisladores cuando se trate de proyectos personales en el ámbito del entretenimiento.

¿De qué trata la llamada “Ley Anti Sergio Mayer”?

La propuesta, que busca reformar el artículo 12 del Reglamento de la Cámara de Diputados, establece con claridad en qué casos un legislador puede separarse temporalmente de su cargo. Entre ellos se contemplan enfermedad, asumir otro empleo público, contender por un cargo de elección popular, atender procesos judiciales o desempeñar funciones partidistas.

Sin embargo, introduce un punto clave: negar la licencia cuando se solicite para actividades recreativas o de entretenimiento.

En redes sociales, la iniciativa ya fue bautizada como “Ley Anti Sergio Mayer”, en referencia al episodio que detonó la discusión. El legislador morenista pidió licencia para integrarse al reality show, lo que generó críticas tanto dentro como fuera de su partido.

Sergio Mayer aseguró que su participación en La Casa de los Famosos enviará un mensaje a la comunidad latina. (Redes sociales)

El diputado Luis Morales Flores respaldó la reforma con un mensaje directo sobre el papel del Congreso.

“Es una iniciativa necesaria, valiente y correcta que nos pone orden, que dignifica la función pública, que deja claro que el Congreso no es un espacio para el espectáculo, sino para el trabajo y el compromiso con el pueblo”.

El posicionamiento ocurre después de que Mayer retomara su curul y ofreciera disculpas públicas. “Ofrezco una disculpa a la sociedad que se haya sentido ofendida”, declaró, tras reconocer que su decisión generó inconformidad. Aun así, defendió la legalidad de su participación en televisión.

El caso escaló a instancias internas de Morena. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia suspendió de forma temporal sus derechos partidistas mientras evaluaba el impacto de sus acciones en la imagen del partido. Voceros del movimiento señalaron que separarse del encargo para actividades mediáticas “puede constituir una conducta contraria” al interés colectivo.

Luis Morales Flores es el suplente de Sergio Mayer (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM) (X/@MoralesFloresL)
Luis Morales Flores es el suplente de Sergio Mayer (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM) (X/@MoralesFloresL)

El debate no se limita al pasado. El propio Mayer dejó abierta la puerta a repetir una decisión similar. “No lo sé, sería hipócrita decir que no”, respondió al ser cuestionado sobre futuras licencias para participar en televisión. Versiones periodísticas incluso apuntan a un nuevo proyecto en el último trimestre de 2026.

Dentro de este contexto, la iniciativa pretende bloquear el camino a situaciones análogas y volver a trazar los límites entre la representación pública y los intereses personales. La discusión apenas comienza, pero ya refleja una tensión de fondo: el equilibrio entre la vida política y la exposición mediática de quienes ocupan un cargo público.

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